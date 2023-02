Carnival Row 2, Orlando Bloom soddisfatto del finale: "Sento che abbiamo detto tutto"

News Serie TV

La serie fantasy di Prime Video è tornata con la seconda stagione che, secondo il protagonista, è la conclusione ideale.

Si è fatta attendere a lungo ma, alla fine, su Prime Video è tornata Carnival Row, la serie fantasy noir nata dall'immaginazione di Travis Beacham. La seconda e ultima stagione è composta da 10 episodi, con due episodi in uscita ogni settimana a partire dallo scorso 17 febbraio. In occasione dell'uscita dei nuovi episodi, Orlando Bloom - co-protagonista insieme a Cara Delevingne - ha dichiarato di essere soddisfatto del finale e di non avere assolutamente intenzione di tornare nei panni del suo Philo in futuro, se si presentasse un'occasione per proseguire la storia.



Guarda subito Carnival Row 2 su Prime Video

Carnival Row 2: Il parere di Orlando Bloom sul finale

Per scoprire come finirà la serie - ambientata in un mondo dove coesistono, non sempre in maniera pacifica, umani ed esseri fatati - noi dovremo aspettare qualche settimana. Ma, parlando con Screen Rant, Orlando Bloom ha messo in chiaro le cose: quello che vedremo sarà il finale che era stato previsto fin dall'inizio, anche perché la serie non è basata su un libro o su un'opera in particolare, ma è nata direttamente dalla fantasia del suo autore. Forse, dalle parole dell'interprete di Philo, capiamo che potrebbe essere un finale che lascerà qualcosa in sospeso. Nonostante ciò, lui stesso non se la sentirebbe di portare avanti la storia riprendendo, magari in futuro, il ruolo dell'ispettore Rycroft 'Philo' Philostrate. Nel dettaglio, l'attore ha dichiarato:

Sai cosa mi piace? Possiamo lasciare che le persone vogliano vedere di più. Ecco come mi sento. Come ho detto, non c'è materiale originale, quindi dove andrebbe a finire? Chi lo sa? Ma non c'era una visione al di là di quello che stavamo filmando. Non so se avremmo potuto rendergli più giustizia. Onestamente, sono d'accordo con "lascia che il pubblico desideri di più". Ed è quello che funziona.

Bloom ha poi ricordato le molte ore di lavoro che ha richiesto questa serie, così difficile e ambiziosa, non nascondendo una certa stanchezza:

"È stato come girare 18 ore di un film. Tanta roba. In cinque anni girando in due e con la quantità di lavoro richiesto dagli effetti speciali per mettere in scena quello che è uno show epico e fantastico. Voglio dire, è enorme! Quel set, la grandezza del set, per metterlo in funzione, è una cosa enorme. Voglio dire, è bellissimo. È stato così epico e bellissimo. Ma non lo so. Molto è stato detto. C'è altro da dire? Sento che abbiamo detto tutto, anche in un modo così meravigliosamente onesto".

La trama della seconda stagione

La seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo (Orlando Bloom) impegnato in un'indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline Larou (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe deve affrontare dilemmi impossibili e prove che temprano l'anima.