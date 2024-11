Cape Fear: Javier Bardem protagonista della serie ordinata a Apple TV+

News Serie TV

Nell'adattamento televisivo, che si basa sul film thriller Cape Fear - Il promontorio della paura, Bardem interpreterà il ruolo che fu di Robert De Niro.

Un altro film cult diventa ufficialmente una serie tv, potenzialmente di altissimo profilo. Apple TV+ ha ordinato la serie Cape Fear, basata sul lungometraggio del 1991 diretto da Martin Scorsese Cape Fear - Il promontorio della paura. Lo stesso Scorsese è coinvolto come produttore esecutivo nel progetto che vede come protagonista, nel ruolo che fu di Robert De Niro, il premio Oscar Javier Bardem.

Cape Fear: La trama della serie tv

Cape Fear trae spunto sia dal romanzo del 1957 The Executioners di John D. MacDonald che dai precedenti adattamenti cinematografici. La nuova serie è descritta come un teso thriller hitchcockiano contemporaneo che si sofferma sull'ossessione americana per il true crime nel 21° secolo. Al centro del racconto una coppia di avvocati sposati, Amanda e Steve Bowden, la cui vita viene sconvolta quando un famigerato assassino con cui avevano avuto a che fare in passato esce di prigione dopo diversi anni. Creatore e showrunner di questo nuovo progetto è Nick Antosca (The Act), anche produttore esecutivo insieme a Scorsese, Steven Spielberg e Bardem, quest'ultimo visto recentemente nella serie di Netflix Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez.

I precedenti adattamenti cinematografici

L'originale Cape Fear è uscito nel 1962 e i protagonisti erano Gregory Peck e Robert Mitchum. Al centro della storia c'è l'avvocato Sam Bowden (Peck), la cui famiglia è perseguitata dallo stupratore Max Cady (Mitchum) che ha contribuito a mandare in prigione. Nel film di Scorsese Robert De Niro interpreta invece il sadico detenuto Max Cady che punta a ottenere la scarcerazione e vendicarsi della negligenza dell'avvocato Sam Bowden (Nick Nolte), a cui attribuisce la colpa per la pena ricevuta a seguito di un processo per stupro. Bowden vive in una piccola città della Florida con la moglie Leigh (Jessica Lange) e la figlia adolescente Danielle (Juliette Lewis), ma sotto la patina di vita familiare perfetta nasconde molti segreti.