Cancellata The Resident, Matt Czuchry si unisce al cast di American Horror Story

L'attore reciterà nella stagione 12 della popolare antologia horror.

Era immaginabile che la cancellazione di The Resident non avrebbe lasciato il suo bravo protagonista Matt Czuchry senza lavoro a lungo. Non era immaginabile, invece, che la notizia della sua prossima avventura televisiva - e che avventura! - sarebbe stata resa nota negli stessi istanti in cui i fan apprendevano che il loro amato medical drama non sarebbe tornato con una settima stagione. Appeso al chiodo il camice del Dott. Conrad Hawkins, Czuchry si è unito al cast della popolare serie horror di FX American Horror Story, della quale si attende la dodicesima stagione.

Matt Czuchry in American Horror Story 12

In realtà, il "trasferimento" non deve essere stato così complicato, considerato che entrambe le serie sono prodotte da 20th Television. Al momento, non sappiamo quale sarà la tematica attorno alla quale ruoterà la nuova stagione di American Horror Story, così come non si conoscono i dettagli del personaggio affidato all'attore, il primo confermato nel prossimo cast della serie antologica.

Czuchry è uno degli interpreti più amati e corteggiati del piccolo schermo. Ha raggiunto la popolarità negli anni Duemila con il ruolo di Logan Huntzberger in Una mamma per amica. Successivamente ha recitato nel legal drama di enorme successo The Good Wife, ottenendo tre nomination agli Screen Actors Guild Award. American Horror Story, che è stata già rinnovata per un ulteriore tredicesimo ciclo di episodi, arriva da una stagione - NYC - ambientata nella New York City degli anni '80 e incentrata su un serial killer nella comunità gay.

Le stagioni precedenti ci avevano portato invece in una casa infestata (Murder House), in un inquietante manicomio (Asylum), tra una congrega di streghe (Coven), in un circo per fenomeni da baraccone (Freak Show), in un hotel luogo di atroci torture (Hotel), in una misteriosa colonia (Roanoke), tra una setta segreta (Cult), nel mezzo di un futuro inverno nucleare (Apocalypse), in un campeggio estivo scenario di un massacro (1984) e tra gli alieni (Double Feature).