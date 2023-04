The Resident cancellata dopo sei stagioni

News Serie TV

In Italia, gli ultimi episodi del medical drama sono in streaming su Disney+ ogni mercoledì.

Lo si temeva da settimane ed è successo: FOX ha cancellato il medical drama The Resident, dopo sei stagioni. "È stata una grande corsa", ha scritto la co-ideatrice Amy Holden Jones su Twitter. "The Resident continuerà a vivere su Hulu [su Disney+ in Italia], dove potrete vederla senza pubblicità. Oggi è un giorno di gratitudine per il nostro straordinario cast e la troupe, e per l'esperienza che ci ha cambiato la vita che abbiamo condiviso".

The Resident: I motivi della cancellazione

La sesta stagione di The Resident (in streaming in Italia ogni mercoledì con un nuovo episodio) ha riunito in media 4,4 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nell'importante target demografico 18-49 dello 0.5, in calo rispettivamente del 10 e 29 percento rispetto all'anno precedente. Delle 15 serie in onda sulla FOX, era la nona più vista. I numeri non erano eccelsi ma neppure malvagi, soprattutto rispetto ad altre produzioni "salvate" dalla rete, ma in un momento storico in cui la tv broadcast sta soffrendo la fortissima concorrenza delle piattaforme streaming, costringendola a tagli sostanziali dei costi, le ipotesi più probabili sembrano due: il gioco non valeva più la candela oppure i sacrifici chiesti per andare avanti non sono stati recepiti. Fondamentalmente, quello che sta succedendo un po' ovunque.

Che la serie con Matt Czuchry rischiasse di essere cancellata lo si era capito soprattutto lo scorso mese, quando Peachtree Battle, un rivenditore della Georgia (la serie veniva girata fuori Atlanta), aveva annunciato che presto avrebbe ospitato una grande liquidazione degli elementi di scena di un medical drama della tv. I fan avevano riconosciuto molti degli oggetti di The Resident e, raggiunta da TVLine, una fonte vicina alla produzione aveva detto che il destino della serie era "fondamentalmente segnato".

Il finale di The Resident

In una precedente occasione, avvertendo i venti di tempesta, Jones aveva detto che il finale della sesta stagione è stato scritto con l'intenzione di farlo sembrare un'adeguata conclusione della serie, nel caso in cui questa non fosse stata rinnovata. "Realizzare questa serie è il lavoro più difficile che abbia mai fatto, ma è anche una gioia e un privilegio", aveva aggiunto. "Questo cast è il più felice e unito che abbia mai visto in tutto il mio tempo nel settore. La troupe straordinaria adora venire al lavoro. Sarò sempre orgogliosa di tutto quello che abbiamo fatto e di come lo abbiamo fatto. Se finirà, ci sarà dolore, ma abbiamo lasciato il segno".