Cambiamenti nel cast di Euphoria: Ecco chi non tornerà nella stagione 3

News Serie TV

La terza stagione di Euphoria presenterà un cast in parte rinnovato. Ecco chi non tornerà nei nuovi otto episodi.

Con l'inizio delle riprese della terza stagione di Euphoria, arrivano notizie più concrete su ciò che possiamo e non possiamo aspettarci dai prossimi e forse ultimi episodi del teen drama di successo di HBO. In particolare, sui personaggi che saranno ancora lì e sugli altri che invece non torneranno, oltre ad altri ancora del tutto nuovi.

Euphoria 3: Ecco chi tornerà e chi non ci sarà

Iniziando dalle notizie brutte, si è appreso che né Nika King né Algee Smith saranno nella terza stagione. Il che significa che non rivedremo Leslie, la madre di Rue e Gia, e neppure Chris, l'ex fidanzato di Cassie. I due si aggiungono a Storm Reid, il cui mancato ritorno nei panni di Gia era stato annunciato dalla stessa attrice a novembre, e a Barbie Ferreira (Kat), la quale ha deciso di sua iniziativa di lasciare la serie, forse anche a causa di presunti dissapori con l'ideatore Sam Levinson. Per logica, non ci saranno neppure Javon 'Wanna' Walton, il cui Ashtray è morto nel finale della seconda stagione, e Austin Abrams (Ethan, il fidanzato di Kat).

Confermati tutti gli altri, eccetto chiaramente Angus Cloud (Fez), scomparso tragicamente nel luglio del 2023. Colman Domingo riprenderà il ruolo di Ali, lo sponsor e mentore di Rue, ma solo come guest star, mentre Martha Kelly (la spacciatrice Laurie) e Chloe Cherry (Faye, la tossicodipendente amica di Fez) sono state promosse al cast regolare. Rivedremo anche Dominic Fike, introdotto nel ciclo precedente come Elliot, un nuovo amico di Rue che si è intromesso nella sua relazione con Jules.

Annunciate poi diverse nuove aggiunte al cast: Adewale Akinnuoye-Agbaje (His Dark Materials), Toby Wallace (Pistol), Kadeem Hardison (Tutti al college), la pop star spagnola Rosalía e l'ex star della NFL Marshawn Lynch, oltre alle guest star James Landry Hébert (1883), Anna Van Patten (Gossip Girl), Priscilla Delgado (Ragazze vincenti) e Darrell Britt-Gibson (Barry). Ciascuno di loro interpreterà un ruolo i cui dettagli non sono al momento noti.

Gli otto episodi della terza stagione di Euphoria presenteranno un salto temporale che porterà i personaggi più giovani fuori dal liceo. L'arrivo in tv è previsto nel 2026, ben quattro anni dopo il ciclo precedente.