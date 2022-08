Cabinet of Curiosities arriva su Netflix: Data e nuovo teaser trailer della serie horror di Guillermo del Toro

News Serie TV

L'antologia sarà disponibile in streaming in tempo per Halloween.

Un'antologia di storie dell'orrore sembra essere il sogno di molti grandi cineasti. L'ultimo in ordine di tempo ad averlo realizzato è Guillermo del Toro, il regista premio Oscar per La forma dell'acqua, che per Netflix ha creato Cabinet of Curiosities. La attendiamo da quattro anni. Ora il servizio streaming ha annunciato che la serie horror sarà disponibile in tempo per Halloween. E ne ha diffuso anche un nuovo teaser trailer.





I dettagli di Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities

In streaming dal 25 ottobre, con due episodi rilasciati ogni giorno fino al 28 ottobre, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities è una raccolta di otto sofisticate e sinistre narrazioni senza precedenti e che ridefiniscono il genere destinate a sfidare le nozioni tradizionali di horror. Storie che vanno dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o al classico creepy. Nella clip è lo stesso del Toro a presentarle.

"Con Cabinet of Curiosities, vogliamo mostrare le realtà esistenti al di fuori del nostro mondo, le anomalie e le cose strane" spiega del Toro, autore di due delle storie, in un comunicato. "Abbiamo scelto e curato un insieme di storie e narratori per presentare questi racconti che provengono dal cosmo, dalle tradizioni soprannaturali o semplicemente dalle nostre menti. Ciascuno di questi otto racconti è una meravigliosa sbirciatina all'interno dello stipetto delle delizie che esiste sotto la realtà in cui viviamo". E nella clip aggiunge: "Con Cabinet of Curiosities, quello che cerco di dire è 'Guardate, il mondo è bello e orribile esattamente allo stesso tempo'".

Il notevole cast della serie include Peter Weller (RoboCop), Rupert Grint (Harry Potter), Crispin Glover (American Gods), F. Murray Abraham (Mythic Quest), Andrew Lincoln (The Walking Dead), Tim Blake Nelson (Watchmen), Kate Micucci (Mom), Glynn Turman (The Wire), Ben Barnes (Tenebre e ossa), Sebastian Roché (The Originals), Martin Starr (Silicon Valley) e molti altri.