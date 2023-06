Bryan Cranston verso il ritiro (temporaneo): Ecco quando accadrà e come ingannerà il tempo

News Serie TV

In un'intervista, la star di Breaking Bad parla del suo piano quando le candeline sulla torta saranno 70.

Bryan Cranston ha intenzione di lasciare le scene. Almeno per un po' di tempo. La star di Breaking Bad, in tv apprezzata anche in Malcolm e nella più recente Your Honor, nel 2016 candidata all'Oscar per il ruolo di protagonista ne L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo, ha rivelato a British GQ che intende prendersi una pausa dalla recitazione e dalle sue attività imprenditoriali. Non subito ma nel 2026, l'anno in cui compirà 70 anni, per almeno sei mesi. Questo con l'obiettivo di trascorrere più tempo con sua moglie, Robin Dearden.

Bryan Cranston annuncia il ritiro temporaneo

"Voglio cambiare ancora una volta il paradigma", ha spiegato l'attore 67enne. "Negli ultimi 24 anni, Robin ha condotto la sua vita aggrappandosi alla mia coda. È stata il più uno, è stata la moglie di una celebrità. Ha dovuto cambiare e adattare la sua vita in base alla mia. Ne trae enormi benefici, ma siamo disallineati. Voglio livellare le cose. Lo merita".

Cranston e Dearden sono insieme dal 1987, si sono sposati due anni dopo, nel 1989, è hanno una figlia, Taylor Dearden. Quando sarà il momento di lasciare temporaneamente le scene, Cranston chiuderà la sua casa di produzione, Moonshot Entertainment, e venderà la sua quota nella società che ha fondato con l'ex co-star di Breaking Bad Aaron Paul, Dos Hombres, che produce e commercializza Mescal, un distillato messicano ottenuto dalla pianta dell'agave.

L'attore ha detto di avere un piano: trasferirsi in un paese straniero e trascorrere del tempo rilassandosi con il giardinaggio e la cucina. "Voglio fare quell'esperienza", ha dichiarato. "Voglio fare gite di un giorno, accendere il fuoco nel camino, bere vino con nuovi amici e non leggere sceneggiature. Non sarà come 'Oh, leggerò e vedrò che fare'. No, sarà una pausa. Sarà uno stop. Non penserò al lavoro. Non risponderò alle telefonate".