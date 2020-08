Bryan Cranston nel teaser trailer della miniserie Your Honor

News Serie TV

Il legal drama di 10 episodi porta la firma di Peter Moffat ed è prodotto dagli ideatori di The Good Wife.

Bryan Cranston farà ancora una volta tutto il necessario per proteggere la sua famiglia. Nei prossimi mesi, la pluripremiata ex star di Breaking Bad sarà sull’americana Showtime (e quindi su Sky in Italia) con Your Honor, miniserie legale della quale è stato diffuso un intenso teaser trailer.

La trama e il cast di Your Honor

Scritto da Peter Moffat, che di simili storie si è dimostrato abile manovratore in Criminal Justice, da cui è tratta The Night Of, e prodotto dagli ideatori di The Good Wife Robert e Michelle King, il drama di 10 episodi segue Cranston nei panni di Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans il cui figlio (Hunter Doohan, What/If) è coinvolto in un incidente con omissione di soccorso, una vicenda che si trasforma in un gioco ad alto rischio costellato di bugie, inganni e scelte impossibili. “Non dirlo a nessuno. Mai”, dice Michel al figlio nella clip. “Posso tenerti al sicuro se nessuno ne sa niente”. Poi lo vediamo sbarazzarsi delle prove gettandole da un ponte.

Nella miniserie recitano anche Amy Landecker (Transparent) nel ruolo della detective incaricata di indagare su un’altra brutta faccenda che coinvolge i Desiato, Michael Stuhlbarg (Fargo) di un boss criminale e Margo Martindale (The Americans) della suocera di Michael, una senatrice. Si aggiungono Hope Davis (Wayward Pines), Carmen Ejogo (True Detective), Sofia Black D’Elia (The Night Of) e Isiah Whitlock Jr. (The Wire).