Bridgerton, Simone Ashley conferma il suo ritorno nella stagione 3: "Kate e Anthony sono solo all'inizio"

I nuovi episodi della serie in costume fanno registrare già numeri record su Netflix.

La Viscontessa Bridgerton non farà la stessa fine del Duca di Hastings. Dopo giorni di speculazioni mentre i nuovi episodi di Bridgerton registrano numeri record su Netflix, l'attrice Simone Ashley ha confermato a Deadline che - attenzione alle anticipazioni! - riprenderà il ruolo di Kate, la spina nel fianco poi diventata la moglie del Visconte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), nella stagione 3.

Kate e Anthony: La storia continua

Come saprete, i romanzi scritti da Julia Quinn si concentrano ognuno su uno degli otto figli Bridgerton, e così ha fatto finora l'adattamento di Netflix. Nella seconda stagione, abbiamo visto l'obiettivo spostarsi da Daphne, ora felicemente sposata con Simon, al fratello maggiore Anthony. Non sappiamo ancora se la terza si focalizzerà sulle avventure sentimentali di Benedict come nella serie letteraria, ma nel frattempo più di qualcuno ha iniziato a chiedersi cosa ne sarà della bella Kate e del suo matrimonio con il Visconte dopo il ruolo marginale avuto da Daphne negli ultimi otto episodi anche conseguentemente all'addio di Regé-Jean Page e del suo Duca.

"Torneremo! Kate e Anthony sono solo all'inizio", ha rivelato Ashley al sito americano. "C'è la straordinaria Jess Brownell che sta prendendo il comando [della serie] come showrunner nella terza stagione. Nella seconda, ci sono stati moltissimi tira e molla tra Kate e Anthony, ci sono state complicazioni con la famiglia, e poi verso la fine si sono ritrovati. Penso che abbiamo appena grattato la superficie. Mi piacerebbe vedere Kate lasciarsi andare un po' di più, giocare di più nella terza stagione e muoversi in quel cerchio dell'amore insieme. Penso che lo meritino entrambi".

E anche se gli spettatori sono tutti concentrati sull'intenso legame amoroso tra Kate e Anthony, Ashley ha promesso che la Viscontessa sarà un personaggio interessante a prescindere dal marito. "Ora è a capo della casa e ha grandi responsabilità. Penso che possa farcela", ha detto. "Di sicuro, mi piacerebbe che Kate mantenga quella morbidezza e quella vulnerabilità, e possa condividerla con Anthony. Sono entusiasta che abbia una casa e una famiglia. Ma sono entusiasta di vederla crescere. Penso che mi piacerebbe vedere Kate molto più coraggiosa, meno testarda e con un cuore più forte".