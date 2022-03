Bridgerton: Non solo il Duca, l'ideatore spiega le ragioni di un'altra assenza nella stagione 2

News Serie TV

Bridgerton 2: La seguitissima serie in costume di Netflix torna in streaming venerdì 25 marzo.

"Che fine ha fatto il Duca di Hastings?" non è l'unica domanda di questo tipo che potreste porvi durante la visione dell'attesissima stagione 2 di Bridgerton, in arrivo domani, venerdì 25 marzo, su Netflix. Come senz'altro saprete, Regé-Jean Page ha scelto di non tornare nella serie di successo del servizio streaming, e come abbiamo scritto qualche giorno fa nella nostra recensione, guardando i nuovi 8 episodi non è che se ne senta tanto la mancanza. Tuttavia, vi accorgerete a un certo punto di un'altra assenza piuttosto importante. Ecco di chi si tratta e come l'ideatore della serie in costume l’ha giustifica in un'intervista con TVLine.

Bridgerton 2: Un'altra assenza nella nuova stagione

Stiamo parlando di Francesca Bridgerton, sestogenita di Lady Violet e sorella minore di Daphne e Anthony, i protagonisti delle prime due stagioni. Il personaggio è stato introdotto nel finale del ciclo inaugurale, quando lo abbiamo visto tornare a casa in tempo per il ballo dopo un periodo trascorso lontano da Londra. Francesca avrebbe dovuto avere un ruolo più importante nella seconda stagione, ma così non è stato. Ruby Stokes l'ha interpretata, ancora marginalmente, solo nei primissimi episodi, prima di scomparire di nuovo senza alcuna spiegazione. Perché?

L'ideatore e produttore esecutivo di Bridgerton Chris Van Dusen ha spiegato che Stokes ha dovuto lasciare il set dopo aver girato tre episodi, a causa di un conflitto d'impegni insuperabile con un'altra serie di Netflix, il thriller poliziesco Lockwood & Co. "Amo Francesca, ma l'abbiamo persa a metà della seconda stagione", ha detto Van Dusen. "Dopo aver fatto tutto il possibile, purtroppo è dovuta andare per ragioni al di fuori del nostro controllo. Forse la stagione 3 sarà la volta buona".

La stagione di Francesca

Mentre Bridgerton è stata già rinnovata da Netflix per una terza e quarta stagione, nella serie letteraria di Julia Quinn, la misteriosa Francesca è la sesta a sposarsi nel sesto romanzo. Quindi, abbiamo tutto il tempo per conoscerla meglio, sebbene non sia chiaro ancora se i produttori dell'adattamento stiano seguendo l'ordine originale. Per come sono andate le cose finora, sembrerebbe di sì. Il che significa che la terza stagione si concentrerebbe sul secondogenito Benedict, la quarta sul terzogenito Colin e le successive non ancora ufficializzate su Eloise, Francesca, l'ultima nata Hyacinth e Gregory.