Bridgerton 2 senza il Duca: Ecco come è stata gestita l'uscita di scena di Regé-Jean Page (SPOILER)

Che fine ha fatto Simon Basset nei nuovi episodi di Bridgerton? Vi sveliamo in anteprima come gli autori hanno gestito l'assenza dell'attore che ci aveva rubato il cuore la scorsa stagione.

Cari lettori, quest'autrice è lieta di condividere con voi in anteprima due notizie: la prima è - e ora possiamo confermarlo - che sua grazia il bel Duca di Hastings interpretato in modo sublime da Regé-Jean Page nella prima stagione di Bridgerton non è presente nella seconda, neppure per un cameo. La seconda è che, ve lo assicuriamo, non ne sentirete poi così tanto la mancanza. Prendiamo in prestito lo stile dell'irriverente Lady Whistledown per affrontare di petto e una volta per tutte l'elefante nella stanza: l'assenza di Regé-Jean Page nei nuovi episodi della serie in costume di Netflix in arrivo in streaming tra due giorni, il 25 marzo. Come è stata gestita la sua uscita di scena? Dove si trova ora il suo Simon Basset? Vi sveliamo tutti i dettagli.

Bridgerton: L'addio di Regé-Jean Page mai perdonato dai fan

Ma facciamo un passo indietro. La notizia dell'addio di Regé-Jean Page a Bridgerton, lo scorso aprile, aveva mandato in rivolta i fan del drama di Netflix ambientato nell'Età della Reggenza. L'attore, interessato evidentemente più a una carriera cinematografica, aveva spiegato che il suo contratto era per una sola stagione ma questo non era bastato per far mettere l'anima in pace agli appassionati che minacciavano addirittura di boicottare la serie. Così, sotto traccia, sono iniziate le trattative per coinvolgerlo almeno per un cameo: The Hollywood Reporter aveva parlato di un'offerta di 50mila dollari a episodio per farlo apparire come guest star in qualche episodio. Lo scorso settembre, punzecchiato da GQ, lo stesso Page aveva stuzzicato i fan facendo intendere che non era tutto perduto. A proposito di una sua partecipazione alla seconda stagione aveva detto: "Sapete che non potrei dirvelo! Non è meraviglioso sorprendersi per qualcosa di inatteso?".

Ecco dove sarà il Duca nella seconda stagione

Ora però abbiamo la certezza: nei nuovi episodi di Bridgerton il Duca non ci sarà. Vi tranquillizziamo subito: Simon è vivo e vegeto e il suo matrimonio con Daphne va alla grande. Semplicemente non lo vediamo mai sullo schermo. Vediamo invece Daphne che torna per assistere i suoi fratelli nelle occasioni importanti, ma senza il marito al suo fianco (nella foto in basso, tratta da una scena della seconda stagione, la vedete insieme ad Anthony). In compenso conosciamo il piccolo August, il figlio che la Duchessa aveva messo al mondo nel finale della scorsa stagione. Per quanto ne sappiamo, Simon si trova a casa Basset e semplicemente non partecipa agli eventi sociali dei Bridgerton, oppure è presente ma non lo vediamo mai.

Le dichiarazioni dello showrunner Chris Van Dusen

“Nella primissima scena della seconda stagione, Daphne dice di aver lasciato il marito e il bambino a casa per essere lì per il debutto di Eloise", ha spiegato lo showrunner Chris Van Dusen a TVLine. Lo sceneggiatore, poi, ha fatto intendere che qualche conversazione con Page per farlo tornare c'è stata, ma non è andata a buon fine. "Sfortunatamente non ha funzionato coinvolgere Rege nella seconda stagione, ma sarà sempre il duca di Bridgerton. Non andrà da nessuna parte nell'universo dello show. E solo perché non lo vediamo, non significa che non sia lì", ha ribadito.

Ma, come vi abbiamo accennato all'inizio, possiamo assicurarvi che la nuova storia del visconte Lord Anthony (Jonathan Bailey) alla ricerca di una moglie (e, magari, dell'amore) saprà comunque tenervi incollati allo schermo, persino con un pizzico di romanticismo in più rispetto alla stagione precedente. Ma se volete saperne di più, leggete qui la nostra recensione di Bridgerton 2 in anteprima.