Bridgerton: Netflix annuncia il rinnovo per le stagioni 5 e 6 e svela un'anteprima della 4

News Serie TV

La quarta stagione di Bridgerton, dedicata a Benedict, arriverà in streaming su Netflix nel 2026: una nuova clip in anteprima mostra l'atteso ballo in maschera che aprirà il prossimo ciclo di episodi.

Buone notizie per i fan di Bridgerton. In occasione dell'evento Upfront durante il quale Netflix ha annunciato diversi rinnovi delle sue serie di successo, la serie in costume targata Shondaland non è mancata all'appello. Il servizio ha fatto sapere di aver rinnovato la serie per una quinta e una sesta stagione che, come le precedenti, saranno dedicate alle storie d'amore di altri membri della famiglia Bridgerton (per il momento non sappiamo su chi). Una cosa, però, è certa: la serie in costume ambientata durante l'Età della Reggenza tornerà nel 2026 con la quarta stagione, incentrata sulla storia in stile Cenerentola che vede protagonisti Benedict (Luke Thompson) e la "dama d'argento" Sophie Baek (interpretata da Yerin Ha). Per l'occasione, è stata condivisa una nuova video anteprima che mostra una scena del famoso ballo in maschera che sarà galeotto per la coppia. Guardatelo qui sotto.

Bridgerton 4 - Anteprima: Stagione 4: Nuove Immagini in anteprima della Serie Netflix - HD

Bridgerton: La trama della quarta stagione

Come sappiamo, la quarta stagione di Bridgerton racconterà la storia d'amore di Benedict Bridgerton, il secondogenito bohémien della famiglia Bridgerton. Nonostante i suoi fratelli maggiori e minori siano felicemente sposati, Benedict è restio a legarsi, fino a quando non incontra una donna affascinante durante il ballo in maschera organizzato dalla madre. La sua identità, in un primo momento, è misteriosa. Ma poi scopriamo che è Sophie Baek, una semplice donna di servizio con grandi sogni. Il ballo in maschera in questione era stato già menzionato da Eloise nel finale nella terza stagione. Benedict, che aveva confermato la sua partecipazione all'evento, aveva però commentato sarcastico: "Sarò lì, nascosto dietro una maschera, evitando le pretendenti come la peste". Eppure proprio a questo ballo il suo destino cambierà.

Il successo di Bridgerton

Basata sulla saga di romanzi di Julia Quinn e lanciata nel 2020 da Netflix e Shondaland, Bridgerton ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando un vero e proprio fenomeno globale. Le sue tre stagioni si sono tutte classificate tra le serie più popolari di sempre su Netflix, con la stagione 1 al quinto posto e la Stagione 3 al settimo posto nella classifica attuale. Anche il prequel amato dai fan, La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, ha dominato la Top 10 Globale.