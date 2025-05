Netflix rinnova The Four Seasons, Per sempre, The Diplomat e altre 2 serie tv

News Serie TV

Rinnovi a pioggia da Netflix agli Upfront di New York: continueranno con un'altra stagione le comedy Survival of the Thickest e The Four Seasons e i drama Per sempre, The Diplomat e Uno splendido errore.

Upfront 2025: Tutte le serie tv rinnovate da Netflix

The Four Seasons, comedy con Tina Fey, Steve Carell, Will Forte e Colman Domingo su un gruppo di amici che è solito trascorrere le vacanze insieme, tornerà con la seconda stagione. "Siamo sinceramente grati che il pubblico di tutto il mondo condivida il nostro amore per i maglioni caldi, i drink in riva all'oceano e le risse in una vasca idromassaggio", ha scherzato Fey, anche co-ideatrice della serie. "Ci vediamo alla nostra prossima vacanza insieme!".

Anch'essa disponibile su Netflix da pochi giorni, Per sempre, adattamento del rivoluzionario romanzo omonimo di Judy Blume pubblicato nel 1975, continuerà a raccontare la storia dell'amore giovanile e delle prime esperienze sessuali di due adolescenti neri nella seconda stagione. The Diplomat, con Keri Russell e Rufus Sewell, ha ottenuto l'okay per la produzione di una quarta stagione, prima del debutto della terza, previsto in autunno. La serie, ricordiamo, racconta di un'ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito che contribuisce a disinnescare una crisi internazionale, stringe alleanze strategiche e si adatta al suo nuovo posto sotto i riflettori mentre cerca di gestire il suo matrimonio in declino con un collega diplomatico.

"È la Santissima Trinità! Tre! Tre di me! È così emozionante", ha scherzato la co-ideatrice e protagonista Michelle Buteau all'annuncio del rinnovo di Survival of the Thickest per una terza stagione, la quale sarà anche l'ultima. Il dramedy newyorchese sta seguendo le dis-avventure di una stilista rimasta single, mentre cerca di ricostruire la propria vita. Rinnovo anticipato anche per Uno splendido errore, adattamento del romanzo omonimo di Ali Novak: in attesa della seconda stagione più avanti quest'anno, il teen drama si è già assicurato un terzo ciclo di episodi per il 2026.