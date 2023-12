Bridgerton: Le nuove foto della stagione 3 mostrano Anthony e Kate teneramente innamorati

News Serie TV

I nuovi episodi della serie in costume saranno disponibili in streaming su Netflix a maggio e giugno.

Poiché i nuovi episodi di Bridgerton non saranno disponibili prima di maggio, oltre due anni dopo l'uscita dei precedenti, Netflix ha voluto ricompensare la pazienza dei fan della serie in costume di Shonda Rhimes basata sui romanzi rosa di Julia Quinn pubblicando a Natale cinque nuove foto ufficiali della terza stagione, oltre al primo poster, il quale ci ricorda gli appuntamenti del 16 maggio e 13 giugno con la prima e seconda parte.

Bridgerton 3: La stagione di Colin e Penelope

All'inizio della stagione 3 di Bridgerton troviamo una Penelope Featherington (interpretata da Nicola Coughlan) che ha rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton), questo dopo aver sentito i commenti denigratori di lui sul suo conto nel ciclo precedente. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, lo tratta con freddezza.

Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po' troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell'alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Una delle nuove foto mostra anche il ritorno dei protagonisti della passata stagione, Anthony (Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley), stretti teneramente in un caldo abbraccio. Lo aveva già confermato Ashley alla rivista Elle, spiegando che, dopo le nozze, la coppia sarà meno agguerrita del solito: "Penso che sarà più affiatata che mai. Penso che vedrete un lato molto più soft in questa stagione. [Kate] sarà piuttosto contenta di suo marito". In un altro scatto si vede inoltre la nuova interprete di Francesca Bridgerton, Hannah Dodd (Anatomia di uno scandalo), che ha sostituito l'impegnata Ruby Stokes.