Bridgerton: La storia di Benedict nella stagione 3 entusiasmerà il pubblico secondo Luke Newton

La terza stagione di Bridgerton si concentrerà su Colin e Penelope, ma Luke Newton garantisce che la storia entusiasmerà anche i fan di Benedict. Ecco in che modo.

Seguendo l'ordine dei romanzi, la terza stagione di Bridgerton avrebbe dovuto puntare su Benedict (Luke Thompson). Tuttavia la narrazione ha premiato e anticipato la storia d'amore tra Penelope (Nicola Coughlan) e Colin, amici da tempo immemore che faranno spazio a un sentimento molto più intimo e profondo. Pur avendo momentaneamente messo da parte il terzo fratello Bridgerton, Luke Newton ha anticipato che la storyline dedicata a Benedict nella terza stagione non sarà marginale ed entusiasmerà il pubblico. In che modo?

Bridgerton 3: La storia di Benedict entusiasmerà il pubblico secondo Luke Newton

Ambientato durante l'epoca Regency, Bridgerton sin dalla prima stagione ha conquistato un posto speciale nel catalogo Netflix, confermandosi una delle Serie TV di maggiore successo degli ultimi anni. Dopo Daphne ed Anthony, è la volta di Colin Bridgerton, il quale dovrà analizzare accuratamente ciò che gli suggerisce il cuore quando tornerà sui piccoli schermi. In molti, però, credevano che la terza stagione avrebbe reso Benedict protagonista, almeno seguendo l'ordine dei romanzi di Julia Quinn. La serie tv ha preferito concentrarsi sul fratello minore Colin e sul legame travagliato con Penelope, che si porta dietro un segreto particolarmente pesante sin dalla prima stagione: sua è infatti la penna di Lady Whistledown. In attesa di scoprire in che modo la sua doppia vita influirà sul rapporto con Colin, Luke Newton ha anticipato che la storyline di Benedict entusiasmerà il pubblico. A Shondaland, l'attore ha rivelato:

Credo di non aver trascorso tanto tempo, non quanto avrei voluto, con Luke Thompson. Il che mi rattrista molto, perché mi diverto sempre così tanto quando siamo insieme. Ma proprio perché le nostre storie procedono su strade diverse, non abbiamo girato molto insieme. La storia di Benedict quest'anno è quella a cui i fan saranno davvero interessati. So che amano già la sua storia, quindi è emozionante vederlo prendere una direzione diversa.

A cosa si riferirà Luke Newton? Quale sarebbe la direzione diversa presa da Benedict? Il terzo romanzo di Julia Quinn, intitolato La proposta di un gentiluomo, racconta della storia d'amore del terzogenito con Sophie Beckett. Pur non essendo il protagonista della terza stagione, Benedict potrebbe ugualmente rubare la scena secondo le anticipazioni di Luke Newton. Per scoprire in che modo questo accadrà, bisognerà aspettare quantomeno la prima parte della terza stagione, attesa in streaming su Netflix dal 16 maggio. La seconda parte, invece, arriverà circa un mese dopo, il 13 giugno.