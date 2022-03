Bridgerton: Kate Sharma ed Edwina torneranno nella terza stagione? Cosa sappiamo

News Serie TV

Nella prossima stagione della serie Netflix ci sarà ancora spazio per le sorelle interpretate da Simone Ashley e Charithra Chandran? Ecco cosa hanno detto lo showrunner e le dirette interessate.

Le aggraziate e bellissime sorelle Kate ed Edwina Sharma, interpretate da Simone Ashley e Charithra Chandran nella seconda stagione di Bridgerton, torneranno anche nella terza? O le loro storie sono considerate concluse? È una delle domande che chi ha già visto i nuovi episodi della serie Netflix potrebbe farsi dopo aver terminato la visione. È sicuramente un dubbio legittimo dopo la cocente delusione che lo scorso anno hanno dovuto sopportare i fan del Duca interpretato da Regé-Jean Page quando quest'ultimo ha fatto sapere che avrebbe lasciato la serie (e non è tornato neppure per un breve cameo negli episodi arrivati la settimana scorsa in streaming). Naturalmente, visto il precedente e considerato che la prossima stagione sarà incentrata su una nuova storia d'amore avrà un altro fratello Bridgerton protagonista, la produzione ci va con i piedi di piombo. Non sappiamo ancora con certezza se rivedremo Kate ed Edwina, ma le attrici e lo showrunner Chris Van Dusen hanno risposto comunque a qualche domanda al riguardo.

Bridgerton: Come si concludono le storie di Kate ed Edwina

Come sa chi ha visto i nuovi episodi di Bridgerton, nel finale Kate (Simone Ashley) sposa Anthony (Jonathan Bailey), la sua ex nemesi, e sembra molto felice con lui quando si unisce alla famiglia Bridgerton a una nuova tradizionale partita di Pall Mall. Per quanto riguarda Edwina (Charithra Chandran), sappiamo che la regina Charlotte (Golda Rosheuvel) ha intenzione di presentarla a suo nipote, il principe Friedrich (Freddie Stroma) visto nella prima stagione.

Simone Ashley e Charithra Chandran torneranno? Le dichiarazioni dello showrunner e delle attrici

Per il momento né le dirette interessate né lo showrunner hanno dato per certo il ritorno di Kate ed Edwina nella terza stagione (già confermata, insieme alla quarta, da Netflix). Le condizioni sembrano favorevoli, ma probabilmente i contratti di Ashley e Chandran devono ancora essere rinnovati. "Tutto quello che posso dire è che lo spero", ha detto Chris Van Dusen a Entertainment Weekly quando gli è stato chiesto se avremmo rivisto Kate e Anthony come coppia felicemente sposata in futuro. "Mi piacerebbe vederli parte della serie in futuro", ha aggiunto.

"Sarei super entusiasta di vedere Kate e Anthony dopo il matrimonio, di vederli felici. Senza drammi e scandali a parte quelli che hanno vissuto nella seconda stagione. Mi piacerebbe vederli innamorati e sereni", ha aggiunto Simone Ashley. Anche prima dell'arrivo della seconda stagione, parlando con Glamour, l'attrice aveva espresso il desiderio di tornare nei panni di Kate in futuro. "La cosa speciale di Bridgerton è che ogni stagione è dedicata a una certa storia d'amore, ma penso che Kate e Anthony siano davvero molto amati dai fan e siano una cappia fantastica insieme. Quindi anche una loro piccola apparizione sarebbe adorabile" aveva anticipato.

Ed Edwina? Avrà anche lei il lieto fine che si merita? (Magari insieme al principe). "Amo così tanto il cast e la troupe, quindi sarei assolutamente disponibile a tornare", ha detto Chandran. "Non mi è stato ancora detto nulla. Non è una mia decisione. E quello che posso sperare per Edwina è ovviamente che un giorno trovi l'amore con qualcuno di meraviglioso. Ma la mia priorità per lei, almeno a breve termine, è che trovi anche avventura ed eccitazione".

Non ci resta che aspettare conferme per capire se rivedremo le sorelle Sharma e, in caso, in che misura. Sicuramente non ci dispiacerebbe soprattutto se venisse approfondito il rapporto di coppia di Kate ed Anthony.