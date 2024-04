Bridgerton: Il trailer ufficiale in italiano della terza stagione fa sbocciare l'amore tra Penelope e Colin

News Serie TV

La terza stagione del period drama targato Shondaland uscirà in due parti su Netflix il 16 maggio e il 13 giugno: ecco il trailer ufficiale di Bridgerton 3.

L'aria di primavera, si sa, risveglia i sensi e fa nascere nuovi amori. E cosa c'è di meglio, per entrare nel mood, del trailer ufficiale della terza stagione di Bridgerton? Netflix delizia i fan della serie romantica condividendolo oggi, finalmente, in attesa dei primi 4 episodi che arriveranno in streaming il 16 maggio, mentre i restanti quattro dal 13 giugno. Siete pronti a veder sbocciare ufficialmente l'amore dei Polin? Guardate qui sotto la clip che anticipa diverse dinamiche in cui sarà coinvolta la coppia al centro di questa stagione, ovvero quella formata da Penelope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton).





Bridgerton: La trama della terza stagione dedicata ai Polin

Nella terza stagione di Bridgerton, che ha coinvolto come nuova showrunner Jess Brownell, vedremo al centro della storia la relazione tra Penelope e Colin. Tutto inizia con Penelope che ha rinunciato alla sua cotta per Colin dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Quando Colin torna dai suoi viaggi estivi, si accorge che lei lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia.

A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Il cast e le new entry

Nei nuovi episodi tornano molti dei personaggi, e i relativi interpreti, che avevamo imparato a conoscere già nelle prime due stagioni. Oltre a Nicola Coughlan e a Luke Newton rivedremo, tra gli altri, Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Simone Ashley (Kate Sharma), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton) e molti altri. Non ci saranno, invece, Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page, gli interpreti di Daphne e del Duca Simon Bassett, quest'ultimo assente già nella seconda stagione

Tra le nuove aggiunte al cast ci sono Daniel Francis (C'era una volta) nei panni di Marcus Anderson, un uomo affascinante (ovviamente) che si guadagna le ire di alcuni membri dell'alta società; Sam Phillips (The Crown) di Lord Debling, un geniale lord con interessi insoliti; e James Phoon di Harry Dankworth, un giovane non particolarmente intelligente ma di bell'aspetto. Sappiamo inoltre che Hannah Dodd (Anatomia di uno scandalo) ha sostituito Ruby Stokes come nuova interprete di Francesca Bridgerton.