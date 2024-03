Bridgerton: I Polin si scambiano sguardi d'amore in un nuovo promo della stagione 3

News Serie TV

La terza stagione del period drama romantico di Netflix uscirà in due parti il 16 maggio e il 13 giugno.

Netflix sa come tenerci sulle spine in attesa della terza stagione di Bridgerton. La storia d'amore che terrà incollati allo schermo i fan sarà quella di Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) e lo streamer, in caso ce ne fosse bisogno, mette le cose in chiaro mostrandoci in un nuovo promo condiviso su X proprio la coppia che dai fan è chiamata affettuosamente con il nomignolo Polin. Guardatelo qui sotto, mentre vi ricordiamo che i nuovi episodi della serie romantica targata Shondaland arriveranno divisi in due parti, il 16 maggio e il 13 giugno.

A look such as this from Mister Colin Bridgerton would surely make even the most perennial of wallflowers swoon, would it not? pic.twitter.com/KRC6nsx7H1 — Bridgerton (@bridgerton) March 27, 2024

La trama della terza stagione di Bridgerton

Nella terza stagione di Bridgerton vedremo al centro della storia la relazione tra Penelope e Colin. Tutto inizia con Penelope che ha rinunciato alla sua cotta per Colin dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Quando Colin torna dai suoi viaggi estivi, si accorge che lei lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia.

Bridgerton 3 e il dettaglio dello specchio

Nella clip vediamo Penelope in piedi davanti a uno specchio mentre Colin si avvicina a lei. I due poi si scambiano bollenti sguardi mentre la telecamera indugia sulle loro mani che si sfiorano. Il dettaglio più interessante della clip è proprio lo specchio visto che, come sanno i lettori dei romanzi da cui è tratta la serie e in particolare chi ha letto Un uomo da conquistare (Romancing Mister Bridgerton), gioca un ruolo fondamentale nella storia d'amore di Penelope e Colin.