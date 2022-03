Bridgerton ha una nuova star: Ecco chi è Simone Ashley, l'attrice che ci farà perdere la testa nella seconda stagione

News Serie TV

Nei nuovi episodi della serie in costume di Netflix la nobildonna Kate Sharma metterà in difficoltà il visconte Anthony: ecco dove abbiamo già visto la sua interprete e cosa dobbiamo aspettarci da lei.

Se la prima stagione di Bridgerton ci aveva fatto scoprire Regé-Jean Page, l'affascinante attore che ha interpretato l'ormai famoso Duca di Hastings, la seconda - in arrivo su Netflix il 25 marzo - non regalerà meno emozioni facendoci affezionare a quella che potremmo definire la sua controparte nei nuovi episodi, la bellissima Simone Ashley. L'attrice ventiseienne ruberà la scena agli altri protagonisti della serie interpretando Lady Kate Sharma, una debuttante proveniente direttamente dall'India che avrà più che un batibecco con il visconte Anthony, il protagonista di questa stagione interpretato da Jonathan Bailey. Ma dove abbiamo già visto Simone Ashley e cosa porterà di nuovo nell'alta società londinese della Londra dell'età della Reggenza? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Chi è Simone Ashley: Da Sex Education a Bridgerton

Simone Ashley, il cui nome completo è Simone Ashwini Pillai, è nata a Londra il 30 marzo 1995 e lì è cresciuta insieme alla sua famiglia: suo padre, un uomo d'affari, sua madre, una casalinga, e suo fratello Sean Ashley. Fin da piccola ha avuto le idee chiare e pensato alla carriera da attrice, anche se ha fatto i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Dopo aver studiato recitazione alla Arts Educational School di Londra, ha ottenuto il primo ruolo più importante nella serie crime britannica Broadchurch accanto ad attori del calibro di David Tennant e Olivia Colman. Successivamente è apparsa con piccoli ruoli in diverse serie tv inglesi come Strike, Casualty e nella miniserie The Sister.

Stando alle informazioni presenti su IMDb, ha recitato anche in un episodio della serie italiana L'ispettore Coliandro nel 2017 nel ruolo di Veena. La grande occasione, però, è arrivata con Sex Education, il teen dramedy di Netflix in cui ha interpretato la it girl Olivia Hanan, un personaggio minore ma con grande carisma. A febbraio 2021 è stato annunciato il suo ingresso nel cast di Bridgerton con il ruolo di Kate Sharma descritta come "una giovane donna appena arrivata a Londra. Intelligente e testarda, non sopporta gli stupidi, incluso Anthony Bridgerton".

Kate Sharma: Perché ci innamoreremo di lei

Senza rivelarvi troppo sulla trama della seconda stagione di Bridgerton (che a Comingsoon.it abbiamo visto in anteprima), possiamo assicurarvi che Kate Sharma farà breccia nei vostri cuori con la sua testardaggine e il suo spirito ribelle. Arriva a Londra dall'India insieme a sua sorella Edwina (Charithra Chandran) e le due bellissime giovani attirano ben presto l'attenzione di Lord Anthony Bridgerton, impegnato nella ricerca di una moglie da considerare "adeguata". Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate si mostra guardinga e non crede alle intenzioni del visconte, interessato più a una donna che abbia determinati standard che al vero amore; decide pertanto di fare qualunque cosa per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, non fa altro che avvicinarsi inevitabilmente ad Anthony. Ma, come sanno i fan dei libri di Bridgerton, solo una sorella Sharma catturerà davvero il cuore restio di Anthony, e vi assicuriamo che ne vedrete delle belle.

A proposito del suo personaggio, Ashley ha detto a The Sydney Morning Herald: "Kate è una voce moderna, un po' in anticipo sui tempi, rispetto a quella che attraversavano le donne nell'800. È contraria a ciò che le donne dovevano seguire all'epoca. È un po' una trasgressiva ed è un po' goffa, ed è questo quello che mi piace davvero di lei. Non sembra adattarsi facilmente. È guardinga, un po' gelida ma anche esuberante. E c'è anche molta forza nella sua vulnerabilità".

Il giudizio dell'autrice dei libri Julia Quinn

I fan dei libri possono stare tranquilli, perché l'autrice della saga che ha ispirato la serie, Julia Quinn, è molto soddisfatta del lavoro di Ashley e crede che i fan saranno d'accordo con lei. Intervistata da Glamour, ha dichiarato: "Un'attrice diversa avrebbe rischiato di trasformare Kate in una caricatura della bisbetica domata, ma Simone mitiga la ferocia di Kate con tutta la vulnerabilità e la devozione alla famiglia su cui ho costruito il personaggio, lavorandoci così duramente. Kate è un'eroina molto diversa da Daphne, ma penso che gli spettatori la adoreranno. Una volta che il mondo vedrà Simone Ashley in azione, chiederemo a gran voce una action figure di Kate Sharma".