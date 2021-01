Bridgerton e il mistero della sorella Francesca: Perché l'abbiamo vista così poco nella prima stagione?

News Serie TV

La sesta figlia della famiglia Bridgerton interpretata da Ruby Stokes è apparsa poco nella serie Netflix, eppure è un personaggio importante: ecco perché.

La prima stagione di Bridgerton ha introdotto tutte le storie dei fratelli e delle sorelle Bridgerton, la famiglia al centro del racconto della serie Netflix e dei libri di Julia Quinn da cui quest'ultima è tratta. O dovremmo dire quasi tutte, visto che su una componente della famiglia gli autori non si sono soffermati più di tanto: si tratta della sesta figlia (nonché terza sorella più grande prima dei bambini Gregory e Hyacinth) Francesca Bridgerton interpretata dall'attrice Ruby Stokes. In molti si sono chiesti perché Francesca sia apparsa così poco (non era presente neppure al matrimonio della sorella Daphne) e quale sia la sua storia. Ecco cosa sappiamo e qualche anticipazione dai libri.

Bridgerton: Cosa sappiamo di Francesca

Guardando la prima stagione di Bridgerton apprendiamo che Lady Violet (Ruth Gemmel) e il defunto Visconte Bridgerton hanno avuto ben 8 figli ma per la maggior parte del tempo ne vediamo solo sette: il maggiore Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise e i più piccoli Gregory e Hyacinth. La sesta figlia, Francesca (che ha solo un anno in meno di Eloise e cinque in meno di Daphne), appare solo all'inizio e poi verso la fine della stagione quando, tramite una lettera inviata a Lady Bridgerton da parte di una certa zia Winnie, ci viene spiegato che ha trascorso un periodo di tempo lontano dalla famiglia, a Bath. La vediamo così in qualche scena e, da quel poco che siamo in grado di osservare, appare sofisticata, molto enigmatica e dotata di un gran senso dell'umorismo.

Bridgerton: Le anticipazioni sul personaggio di Francesca

Non sappiamo perché Francesca sia stata tenuta fuori dalle trame della prima stagione di Bridgerton e perché stesse passando del tempo lontana da casa (forse per motivi di studio?) ma sappiamo che il suo personaggio è quasi completamente assente anche in alcuni libri. Gli autori, quindi, non hanno fatto altro che ripercorrere le vicende narrate da Julia Quinn. La sua assenza nella serie, tuttavia, potrebbe essere anche una scelta creativa perché non ci sarebbe stato spazio, nella prima stagione, per introdurre anche la sua storia. Il fatto che un'attrice sia stata scelta per il ruolo ci fa pensare che comunque gli autori abbiano dei piani per lei ma c'è anche chi crede che in realtà sia apparsa così poco perché sarebbe previsto un recasting. Se la serie andasse avanti (ricordiamo che non è stata ancora ufficialmente rinnovata da Netflix per una seconda stagione ma il rinnovo sembra dietro l'angolo, visto il successo) e seguisse l'ordine dei libri, tuttavia dovremmo comunque aspettare l'eventuale sesta stagione di Bridgerton per avere un arco di episodi interamente dedicato a Francesca. Il libro di Julia Quinn incentrato sulla sua storia, infatti, è il sesto della saga e si intitola When He Was Wicked. A quanto pare, solo leggendo quel libro si capisce proprio tutto sulla lontananza di Francesca dalla famiglia. Se proprio non potete aspettare, quindi, in attesa della seconda stagione di Bridgerton, vi consigliamo la lettura della saga.

