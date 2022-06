Bridgerton: Due nuove aggiunte al cast dello spin-off sulla regina Charlotte

News Serie TV

Agli attori britannici Katie Brayben e Keir Charles sono stati affidati due ruoli ricorrenti nella miniserie scritta da Shonda Rhimes: ecco tutte le ultime notizie.

Lo spin-off di Bridgerton che racconterà la gioventù della già iconica regina Charlotte (interpretata nella serie originale da Golda Rosheuvel) espande il suo cast. Deadline ci informa che hanno firmato per ricoprire due ruoli ricorrenti nella serie Netflix gli attori britannici Katie Brayben (Doctor Who) e Keir Charles (Back to Life). Interpreteranno rispettivamente i personaggi Vivian Ledger e Lord Ledger (non conosciamo altri dettagli per il momento).

La trama della miniserie sulla regina Charlotte: quando esce?

La miniserie racconterà la storia di come il matrimonio della giovane regina - un personaggio realmente esistito che però non era presente nei romanzi di Julia Quinn da cui è tratta Bridgerton - con re Giorgio sia stato l'inizio sia di una grande storia d'amore che di un cambiamento sociale, creando il mondo che poi hanno ereditato i personaggi di Bridgerton. La serie, che è entrata in produzione lo scorso marzo, è scritta da Shonda Rhimes in persona, che è anche showrunner e produttrice esecutiva insieme ai suoi collaboratori di lunga data Betsy Beers e Tom Verica. Le riprese, per quanto ne sappiamo, sono ancora in corso e non sappiamo ancora se vedremo la serie su Netflix prima o dopo la terza stagione di Bridgerton.

"Molti spettatori non avevano mai conosciuto la storia della regina Charlotte prima che Bridgerton la facesse conoscere al mondo, e sono entusiasta che questa nuova serie amplierà ulteriormente la sua storia e il mondo di Bridgerton", aveva detto Bela Bajaria, capo della TV globale di Netflix, quando il progetto era stato annunciato per la prima volta lo scorso anno. “Shonda e il suo team stanno costruendo premurosamente l'universo di Bridgerton in modo che possa continuare a offrire ai fan la stessa qualità e lo stesso stile che amano. E pianificando e preparando tutte le prossime stagioni ora, speriamo anche di mantenere un ritmo che manterrà completamente soddisfatti anche gli spettatori più insaziabili", aveva aggiunto.

Il resto del cast e i personaggi

Le due new entry raggiungono i protagonisti già annunciati qualche mese fa: oltre a Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) che riprenderanno i loro ruoli nella nuova serie, vedremo l'ex star de Il Trono di Spade Michelle Failrey nei panni della Principessa Augusta; India Amarteifio (Sex Education) sarà la giovane regina Charlotte; Corey Mylchreest nei panni del giovane re Giorgio, descritto come "bello, carismatico e un po' misterioso"; e l'esordiente Arsema Thomas nei panni di una giovane Agatha Danbury. Altri membri del cast sono Sam Clemmett (The Musketeers) nei panni di un giovane Brimsley - il braccio destro della regina -, Richard Cunningham (The Royals) nel ruolo di Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) come Adolphus, Rob Maloney come il dottore di corte, Cyril Nri (The Witches) come Lord Danbury e Hugh Sachs che riprende il ruolo del Brimsley adulto che abbiamo giò visto in Bridgerton.