Bridgerton: Al via le riprese della quarta stagione, annunciate nuove aggiunte al cast

Yerin Ha e Luke Thompson hanno posato insieme sul set della quarta stagione della serie romantica di Netflix: il prossimo ciclo si concentrerà proprio sulla storia d'amore dei loro personaggi, Benedict e Sophie.

Benedict Bridgerton e Sophie Baek, o meglio Luke Thompson e Yerin Ha (visto che non sono in abiti di scena), posano per la prima volta insieme davanti all'obiettivo per annunciare l'inizio delle riprese della quarta stagione di Bridgerton. Come è noto, la nuova stagione si concentrerà proprio sul secondogenito della famiglia Bridgerton e sulla sua ricerca dell'affascinante Dama in Argento conosciuta a un ballo in maschera organizzato da sua madre Violet. Netflix, inoltre, fa sapere che nuovi attori si sono uniti al cast del prossimo ciclo di episodi e altri sono stati promossi a regolari.

La storia di Benedict nella quarta stagione

La quarta stagione darà finalmente spazio al bohémien della famiglia e scapolo d'oro Benedict soffermandosi sulla sua storia d'amore in stile Cenerentola. Nel romanzo La proposta di un gentiluomo, Benedict si innamora dell'affascinante Sophie Beckett (qui diventata Baek, per concordare il cognome con le origini coereane della sua interprete), caduta in disgrazia in seguito alla morte del padre, del quale è la figlia illegittima. Finita a fare da domestica alla matrigna e alle sorellastre, Sophie riesce a partecipare a un ballo in maschera dove cattura l'attenzione del giovane Bridgerton prima di dover scappare. È compito di Benedict ritrovare quella ragazza che lo ha colpito al primo sguardo. "Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre", si legge in una prima sinossi ufficiale diffusa da Netflix.

Nuove location delle riprese

In questa stagione, Bridgerton espande le location delle riprese in uno dei backlot di nuova costruzione degli Shepperton Studios, mostrando splendide repliche dell'architettura georgiana e Regency, tra cui case, edifici, Mayfair Street e altro ancora. "Questa pietra miliare, realizzata in 8 mesi, promette di avvolgere l'amato show in un'atmosfera ancora più suggestiva e autentica, trasportando il pubblico nello splendido mondo dell'epoca Regency", fa sapere Netflix. Questa iniziativa è stata progettata dalla Production Designer di Bridgerton, Alison Gartshore, insieme al Supervising Art Director Antony Cartlidge e all'Art Director Adam David Grant. La costruzione si estende su circa 8000 metri quadrati del backlot di Netflix a Shepperton.

Il cast: Nuovi arrivi e conferme

Tre i nuovi importanti ingressi nel cast:

Katie Leung (The Peripheral) ha il ruolo di Lady Araminta Gun. Due volte sposata e due volte vedova, Araminta ha due figlie che debuttano sul mercato del matrimonio in questa stagione e sente la pressione di far sposare almeno una di loro. Favolosa, perspicace e schietta, Araminta non reagisce bene quando qualcosa - o qualcuno - minaccia la sua posizione in società.

Michelle Mao (A Big Bold Beautiful Journey) interpreta Rosamund Li. Bella, vanitosa e desiderosa di compiacere la madre, Rosamund è la figlia maggiore di Araminta e il suo bene più prezioso. In questa stagione Rosamund posa gli occhi su Benedict Bridgerton ed è determinata a ottenere ciò che vuole.

Isabella Wei (1899) reciterà nel ruolo di Posy Li. Sorella minore e molto più gentile di Rosamund, anche Posy debutta quest'anno. Ma la madre mette raramente in luce Posy, poiché si fa spesso mettere i piedi in testa a causa del suo carattere loquace ed eccessivamente amichevole.

Inoltre Emma Naomi (Alice Mondrich) e Hugh Sachs (Brimsley) faranno parte del cast regolare della quarta stagione. Insieme a loro torneranno Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (la voce di Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), Will Tilston (Gregory Bridgerton), e Polly Walker (Portia Featherington).

Foto: Gavin Bond/Netflix