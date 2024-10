Bridgerton 4: Nicola Coughlan rivela come sta andando il matrimonio tra Penelope e Colin

News Serie TV

Nella stagione 4 di Bridgerton torneranno anche Colin e Penelope, reduci da un matrimonio non facile nel ciclo precedente: ma come se la passeranno, ora che la tempesta sembra essere un lontano ricordo? Un'anticipazione arriva da Nicola Coughlan.

Nicola Coughlan riprenderà il ruolo di Penelope nella quarta stagione di Bridgerton, dopo aver guidato la precedente accanto a Luke Newton. Ma come andrà il matrimonio tra i due coniugi nei prossimi episodi? Cosa dovremo aspettarci dai Polin quando torneranno su Netflix? Ad anticipare qualcosa è proprio l'attrice, che sin dal principio ha dovuto gestire una doppia identità.

Bridgerton 4: Come sta andando il matrimonio di Colin e Penelope secondo Nicola Coughlan

Penelope è colei che si nasconde dietro una penna graffiante che ha indisposto più volte la Regina Carlotta e l'intera alta società londinese, un segreto venuto poi a galla nella terza stagione e che ha rischiato di compromettere il suo legame nascente con Colin. Penelope è sempre stata innamorata del suo caro amico d'infanzia, ma non ha mai trovato il coraggio di confessare i suoi sentimenti fino alla terza stagione. Di ritorno da uno dei suoi numerosi viaggi, Colin appare diverso ma non impiegherà molto a capire che l'idea di un altro uomo accanto a Penelope non è accettabile. Quando, però, scopre che a separarli c'è anche Lady Whistledown, Colin è costretto a prendere una decisione.

Come mostrato nel finale della terza stagione, Colin riesce a metabolizzare la faccenda, supportando sua moglie. L'ultima scena mostra i due coniugi felici e innamorati e persino genitori. Ma quale sarà lo stato del loro matrimonio nella quarta stagione? Quell'idillio persisterà? Le riprese sono in pieno svolgimento, con i nuovi episodi concentrati questa volta su Benedict (Luke Thompson) e la sua nuova fiamma. Ma, come accaduto nei precedenti, ci sarà sempre spazio per le altre coppie. In un'intervista con Good Morning America, Nicola Coughlan, che ha partecipato al Time 100 Gala in quel di New York, ha snocciolato un dettaglio interessante sui Polin. Quando la quarta stagione approderà su Netflix, offrirà un esame più approfondito della loro relazione dopo gli ostacoli affrontati.

È molto divertente interpretare, tipo, una persona felicemente sposata con un bambino molto carino. Sembra che abbiano attraversato tutti i loro conflitti l'ultima volta. Quindi sono di ritorno innamorati e si divertono un mondo insieme.

Sembra dunque che nella quarta stagione la tempesta sarà soltanto un lontano ricordo per Colin e Penelope, intenzionati a godersi le gioie di un matrimonio senza segreti e di una famiglia che inizia a crescere.