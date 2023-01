Bridgerton 3: Un altro importante membro del cast non ci sarà nella terza stagione

News Serie TV

Il period drama romantico di Netflix perde un altro pezzo: Phoebe Dynevor, l'interprete di Daphne, ha fatto sapere che sarà assente nei nuovi episodi.

Dopo il Duca, la Duchessa. Phoebe Dynevor, che ha interpretato Daphne Bridgerton fin dal primo episodio di Bridgerton, ha fatto sapere che non sarà presente nella terza stagione della serie attesa prossimamente su Netflix. Il suo, però, non è un addio definitivo: l'attrice ha precisato che a un certo punto, nelle prossime stagioni (la serie è stata già rinnovata fino alla quarta stagione), tornerà.

Bridgerton: Phoebe Dynevor sarà assente dalla terza stagione

A un giornalista di Screen Rant che, in occasione della premiere del suo nuovo film Fair Play presentato al Sundance Film Festival, ha chiesto a Dynevor quali dinamiche entusiasmanti attendessero Daphne nella terza stagione di Bridgerton, l'attrice ha semplicemente risposto: "Purtroppo non ci sono nella terza stagione. Potenzialmente in futuro. Ma la terza stagione sarò entusiasta di guardarla da spettatrice".

L'assenza di Daphne nella prossima stagione di Bridgerton non sorprende più di tanto. Il suo arco narrativo, d'altronde, si era esaurito già nella prima stagione incentrata sulla sua storia d'amore con il Duca di Hastings (Regé-Jean Page). Mentre quest'ultimo ha lasciato la serie dopo la prima stagione, Daphne è tornata nella seconda per dare consigli a suo fratello Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alle prese con la ricerca della moglie "perfetta", poi trovata in Kate Sharma (Simone Ashley). Ora non ci sarà, ma potremo consolarci con i visconti Anthony e Kate che invece torneranno mostrandoci qualche dettaglio della loro vita matrimoniale.

Le anticipazioni della terza stagione

Come è noto, la terza stagione del period drama targato Shondaland esplorerà nel dettaglio la storia d'amore tra Peneleope (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) il cui seme era già stato gettato fin dalla prima stagione. Stando alle anticipazioni diffuse da Netflix, "Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia". Nel frattempo, per Penelope sarà sempre più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown, soprattutto dopo che Eloise (Claudia Jessie) ha scoperto la verità.

Come riportato in precedenza, un altro membro del cast orginale ha lasciato ufficialmente la serie lo scorso maggio. Si tratta di Ruby Stokes (ora su Netflix con Lockwood & Co.), interprete della sorella di Daphne e degli altri, Francesca. Il suo ruolo, tuttavia, è stato riassegnato all'attrice Hannah Dodd (Anatomia di uno scandalo) e, pare, avrà più spazio nella terza stagione.