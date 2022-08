Bridgerton 3, parla Hannah Dodd: "La mia Francesca è un bellissimo personaggio"

News Serie TV

L'attrice britannica ha sostituito Ruby Stokes a partire dalla terza stagione della serie romantica di Netflix: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla "nuova" Francesca che vedremo nella terza stagione di Bridgerton? Mentre le riprese dei nuovi episodi della serie di successo di Netflix sono in corso, Hannah Dodd ha parlato per la prima volta del suo personaggio Francesca, la sorella minore di Daphne, Anthony e degli altri fratelli Bridgerton. Lo scorso maggio è stato infatti annunciato che la giovane e aggraziata attrice britannica reciterà nella terza stagione sostituendo il membro del cast originale Ruby Stokes, vista - pur di sfuggita - nelle prime due stagioni della serie. Oggi Dodd, da poco arrivata sul set, ha parlato per la prima volta del suo coinvolgimento nel drama in costume campione d'ascolti e delle sue speranze per il futuro della serie e della sua Francesca.

Bridgerton 3: Perché Ruby Stokes ha lasciato la serie

Francesca è la sesta figlia di di Lady Violet dopo Anthony, Benedict, Colin, Daphne ed Eloise. L'avevamo conosciuta nel finale della prima stagione quando era tornata a Londra dopo un periodo trascorso lontano, da una zia a Bath. Il personaggio avrebbe dovuto avere un ruolo più importante nella seconda stagione, ma così non è stato. Ruby Stokes l'ha interpretata infatti per pochissimo, prima di allontanarsi per girare un'altra serie di Netflix, il thriller poliziesco Lockwood & Co. Piuttosto che dover rinunciare al personaggio, gli sceneggiatori di Bridgerton hanno optato per un recasting e così è stata scelta Hannah Dodd, che forse avete visto recitare di recente nella miniserie Anatomia di uno scandalo.

Hannah Dodd è la nuova Francesca: I primi commenti dell'attrice

"Sono così esaltata", ha detto Dodd a TVLine. “Sono stati tutti così adorabili. Voglio solo fare un buon lavoro". Per entrare al meglio nella parte, l'attrice ha letto ben 6 degli otto libri di Julia Quinn da cui è tratta la serie. Si è soffermata anche sulla storia di Penelope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton) che sarà al centro della terza stagione di Bridgerton. " Mi è davvero piaciuta la storia di Colin e Penelope, quindi non vedo l'ora di vedere come andrà a finire nella serie", ha commentato l'interprete di Francesca.

Naturalmente le sue attenzioni si sono concentrate soprattutto sulla Francesca descritta nei romanzi di Julia Quinn, precisamente nel sesto intitolato Amare un libertino (in originale When He Was Wicked). "Dovevo leggerlo subito perché non sapevo in cosa mi ero cacciata. È un libro così bello e lei è un personaggio così bello. Non riesco davvero a credere di poterla interpretare. So anche cosa si aspettano i fan, quindi farò del mio meglio", ha concluso Hannah Dodd.