Bridgerton 3: Il segreto di Penelope minaccia il suo amore con Colin nel trailer della Parte 2

I restanti quattro episodi della stagione 3 saranno disponibili in streaming su Netflix dal 13 giugno.

In tv, i segreti hanno le gambe corte proprio come le bugie, e quello di Penelope nella popolarissima serie in costume di Netflix Bridgerton rischia di rovinare tutto quanto proprio sul più bello. Il trailer diffuso dal servizio streaming in attesa dell'uscita dei nuovi quattro episodi della stagione 3, il 13 giugno, vede l'alta società londinese sorpresa ed euforica per le imminenti nozze di Colin Bridgerton con la giovane Featherington. Ma qualcun altro, qualcuno che conosce il di lei segreto, non ne è per nulla entusiasta.

Bridgerton 3: Cosa succederà nella seconda parte?

Nel trailer, Eloise (Claudia Jessie) affronta l'ex amica Penelope (Nicola Coughlan) mettendola alle strette circa la sua identità segreta di Lady Whistledown: se non dirà la verità a un ignaro Colin (Luke Newton), sarà lei a farlo. Mentre la ragazza fatica a mantenere nascosto il suo alter ego, soprattutto ora che il fidanzamento con Bridgerton l'ha tirata fuori dall'angolino nel quale si era rifugiata e quasi nascosta per tutto questo tempo, e a tutto sembra disposta tranne che rinunciare ai propri sogni a dispetto di come la pensi sua madre, altrove è possibile ammirare scorci della nascente storia d'amore tra Francesca (Hannah Dodd) e John Stirling e del teso rapporto tra Lady Danbury (Adjoa Andoh) e il fratello recentemente riapparso, Lord Marcus Anderson.

Ricordiamo che Netflix ha già rinnovato Bridgerton per una quarta stagione, senza rivelare su quale dei restanti cinque fratelli Bridgerton - Benedict, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth - questa si concentrerà. Premesso che appare improbabile che la risposta sia tra uno di questi ultimi due, vista la loro giovane età, in una recente occasione la showrunner Jess Brownell ha assicurato che non ci sarà da aspettare molto altro prima di poterlo scoprire... più o meno. "Ci saranno alcuni indizi alla fine della terza stagione su dove siamo diretti", ha detto. "Lasceremo che i fan ne discutano, ma penso che daremo qualche aiuto".