Bridgerton 2: Lo showrunner svela il malizioso titolo del primo episodio della seconda stagione

Chris Van Dusen ha mostrato in una foto il frontespizio del copione della prossima premiere della serie Netflix dedicata al visconte Anthony.

Aspettiamoci scandali, passione e romanticismo dalla seconda stagione di Bridgerton che, come sappiamo, sarà incentrata sulla tormentata storia della ricerca dell'amore e della donna perfetta da parte di Anthony interpretato da Jonathan Bailey. Una nuova piccola ma esaltante anticipazione arriva dall'account Twitter dello showrunner della serie Netflix Chris Van Dusen. Lo sceneggiatore ha postato una foto che mostra il titolo del primo episodio della seconda stagione ma non solo: c'è anche un dettaglio curioso che è un simpatico riferimento al protagonista dei nuovi episodi.

Bridgerton 2: Il titolo della premiere della prossima stagione

Mentre le riprese, blindatissime, sono in corso in queste settimane nel Regno Unito, lo showrunner ci fa dare una sbirciatina al frontespizio del copione del primo episodio della seconda stagione di Bridgerton. Si legge molto cariamente il titolo che è "Capital R Rake" (che potremmo tradurre con "Libertino con la L maiuscola"), un chiaro riferimento al bello e giovane Anthony che già nella prima stagione abbiamo visto molto disinvolto con le donne. E se avessimo qualche dubbio sul fatto che questo titolo si riferisca al personaggio a cui presta il volto Bailey, a chiarire le cose ci pensa un dettaglio in alto nella foto: un'ape che si vede tra i fiori che circondano i fogli. Come sanno i lettori dei libri di Julia Quinn da cui Bridgerton è tratta, l'ape è il simbolo del fratello maggiore della famiglia; Anthony, infatti, ha il terrore delle api perché suo padre è morto proprio in seguito alla puntura di uno di questi insetti.

Bridgerton: Le anticipazioni della seconda stagione

La seconda stagione di Bridgerton metterà in scena gli eventi del secondo romanzo della saga bestseller di Julia Quinn intitolato Il visconte che mi amava. Simone Ashley interpreterà la nuova co-protagonista nonché interesse amoroso di Anthony, Kate Sharma, una giovane nobildonna di origini indiane appena arrivata a Londra. Come è noto, il grande assente sarà Regé-Jean Page che non tornerà nei panni dell'amato duca di Hastings; in compenso ci saranno tante new entry: tra loro Charithra Chandran, Rupert Young, Shelley Conn, Calam Lynch e Rupert Evans, quest'ultimo nei panni del patriarca della famiglia Edmund Bridgerton (che apparirà, presumibilmente, nei flashback). La serie, intanto, è stata già rinnovata per terza e quarta stagione e ha generato il primo spin-off, una miniserie prequel su una giovane regina Charlotte, scritta da Shonda Rhimes in persona.