Bridgerton 2: Iniziate le riprese della nuova stagione, il messaggio di Luke Newton

Il cast della serie romantica in costume di Netflix è tornato a Londra: la produzione sta per ripartire.

"I ragazzi sono tornati in città", avverte Luke Newton, l'attore che in Bridgerton interpreta il fratello Colin, con un post su Instagram. Apprendiamo, così, che le riprese della seconda stagione della serie Netflix sono iniziate o, comunque, stanno per iniziare a Londra, come già anticipato nei mesi scorsi dallo showrunner Chris Van Dusen.

Bridgerton riparte: Tornerà Colin?

Newton ha condiviso anche alcune foto e un breve video che lo ritraggono insieme alle co-star Jonathan Bailey e Luke Thompson, interpreti rispettivamente di Anthony e Benedict Bridgerton, mentre si rilassa con loro sul set e in una scena a cavallo. L'attore, tuttavia, ha specificato che si tratta di immagini di backstage risalenti a un anno fa catturate durante le riprese della prima stagione. Non sappiamo ancora, dunque, se il personaggio di Newton, Colin, condividerà ancora lo schermo con i "fratelli", visto che alla fine della prima stagione lo avevamo visto partire per un tour in giro per l'Europa. Il suo post, tuttavia, ci fa ben sperare in un suo ritorno.

Bridgerton 2: La trama

Come sappiamo, la seconda stagione di Bridgerton - basandosi sul secondo romanzo della saga di Julia Quinn che ha ispirato la serie - si concentrerà sulla ricerca dell'amore da parte di Anthony (Bailey) che aspirerà, anche per lui, al matrimonio perfetto. Sappiamo che a interpretare il suo interesse amoroso sarà l'attrice Simone Ashley a cui è stato affidato il ruolo di Kate Sharma, una giovane donna di origini indiane appena arrivata a Londra. Il personaggio è descritto come una donna "intelligente e testarda e che non sopporta gli stupidi, incluso Anthony Bridgerton". Non ci sono dubbi che darà del filo da torcere al suo pretendente.

