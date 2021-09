Bridgerton: La stagione 2 si mostra in una prima, pepata clip

News Serie TV

In attesa del debutto su Netflix nel 2022, la nuova stagione della serie tv di successo mostra la nuova coppia formata da Anthony Bridgerton e Kate Sharma.

Ora che è il suo turno, Anthony non avrà vita facile nella seconda stagione di Bridgerton. Lo si intuisce dalla primissima clip diffusa da Netflix all'evento globale TUDUM. La sequenza dell'attesissimo nuovo ciclo di episodi mostra il personaggio interpretato da Jonathan Bailey, un irriducibile Don Giovanni abituato a vedere le donne cadere ai propri piedi, fare i conti col bel caratterino del suo nuovo interesse amoroso, Kate Sharma.

Bridgerton 2: Simone Ashley è Kate Sharma

A Kate bastano pochi secondi e qualche battuta ben assesta per smontare tutto il fascino del Visconte. L'ultima arrivata a Londra è una giovane nobildonna di origini indiane interpretata dall'attrice di Sex Education Simone Ashley. Intelligente e testarda, Kate non sopporta gli stupidi, una categoria che sembra includere anche Anthony Bridgerton. La situazione - anche in casa Sharma - è destinata a farsi tesa e turbolenta perché Anthony dovrebbe sposare Edwina (l'esordiente Charithra Chandran), ma in qualche modo è più interessato dalla sua impicciona sorella maggiore, Kate appunto.

La stagione 2 di Bridgerton si basa su Il visconte che mi amava, secondo romanzo della serie di successo scritta da Julia Quinn. A causa della pandemia di Covid-19, i nuovi episodi non arriveranno sul servizio di video in streaming alla fine di quest'anno, come inizialmente si pensava, ma a un certo punto nel 2022. La serie, ricordiamo, è stata già rinnovata dalla piattaforma per una terza e quarta stagione.