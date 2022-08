Breaking Bad: La città di Albuquerque dedica una statua a Walt e a Jesse

News Serie TV

Le riproduzioni in bronzo si potranno visitare all'Albuquerque Convention Center.

Albuquerque terrà una parte di Breaking Bad con sé per sempre, a memoria del legame che la unisce alla pluripremiata serie di AMC conclusasi nel 2013. Lo scorso venerdì, la città statunitense ha inaugurato le riproduzioni in bronzo dei due personaggi principali della serie: l'insegnante di chimica diventato signore della metanfetamina Walter White e il suo ex studente e socio Jesse Pinkman. Le statue sono state svelate all'Albuquerque Convention Center, davanti ai rispettivi interpreti Bryan Cranston e Aaron Paul.

Alla cerimonia erano presenti anche l'ideatore di Breaking Bad Vince Gilligan e la co-star Dean Norris, oltre a Rhea Seehorn, Michael Mando e Patrick Fabian, tra i protagonisti dello spin-off Better Call Saul, anch'esso girato ad Albuquerque, il co-ideatore di quest'ultimo Peter Gould e il sindaco Tim Keller. Pensanti circa 230 Kg, le statue sono state realizzate dallo scultore Trevor Grove e donate alla città dallo studio Sony Pictures Television, che ha prodotto la serie.

Ad Albuquerque le statue di Breaking Bad

Più di un decennio fa, Grove aveva realizzato una piccola scultura in cera di Walt, portata all'attenzione di Gilligan. "È stato così sorprendente che mi ha fatto pensare: e se Trevor potesse scolpire una versione a grandezza naturale di Walter White in bronzo, un mezzo nuovo per lui, e potesse mettergli accanto Jesse Pinkman, e poi donassimo le due statue alla città di Albuquerque come ringraziamento per la loro ospitalità?", ha detto l'ideatore. Gould ha aggiunto: "In tutta sincerità, alcuni diranno: 'Wow, proprio quello di cui la nostra città aveva bisogno'. Lo capisco. Ma lasciate che vi dica cosa vedo quando guardo queste due opere d'arte: vedo due dei migliori attori che l'America abbia mai prodotto. Li vedo nei panni di due figure tragiche straordinarie, ammonitrici, per di più famose in tutto il mondo".

Non c'è dubbio che Breaking Bad e Better Call Saul abbiano lasciato un segno in città, attraverso le loro produzioni e il turismo che hanno generato. L'ufficio del sindaco stima che le serie abbiano avuto un impatto economico di 385 milioni di dollari sul Nuovo Messico. Paul ha ricordato quanto l'esperienza di Breaking Bad gli abbia "salvato" la carriera. Era talmente in difficoltà professionalmente che dovette chiedere ai suoi genitori i soldi per pagarsi l'affitto. "Feci il provino e mi cambiò completamente la vita. Quindi, grazie davvero. Grazie mille, Albuquerque. Mio Dio, siamo stati qui per sette anni a intermittenza. È stata una parte molto importante della mia vita; lo è ancora".

Cranston ha aggiunto: "Ne siamo onorati. Siamo felici e un po' imbarazzati di avere delle statue. Quando sono venuti da me per la prima volta e mi hanno detto che volvevano fare due statue di noi, ho pensato: 'Wow, fantastico, Heisenberg e Walter White!'. Sono davvero grato. Trevor Grove è un artista fenomenale. Voglio dire, ci assomigliano davvero. Pregavamo per assomigliare a Cristiano Ronaldo. Era la nostra grande speranza. L'avete visto? Cercatelo su Google. Non puoi prepararti a una cosa simile. Sono solo molto grato che sia al chiuso, in modo che i piccioni non ci caghino in testa". Qui di seguito è possibile vedere la registrazione dell'evento.

Foto: Tori McCaleb (Sony Pictures Entertainment)