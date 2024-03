Bosch: Maggie Q sarà la detective Renée Ballard nel secondo spin-off

News Serie TV

La nuova serie segue Bosch: L'eredità e sarà disponibile in streaming su Prime Video prossimamente.

La star di Nikita Maggie Q è stata scelta per il ruolo della detective Renée Ballard nel secondo spin-off di Bosch, il concluso crime drama di Prime Video basato sui romanzi di Michael Connelly incentrati sull'ex detective e ora investigatore privato di Los Angeles Harry Bosch.

Lo spin-off di Bosch: Conosciamo meglio Renée Ballard

La detective della polizia di Los Angeles Renée Ballard è un personaggio mai visto prima in Bosch, né nel primo spin-off tuttora in corso Bosch: L'eredità. Nei romanzi di Connelly ha fatto il suo debutto nel 2017, in L'ultimo giro della notte, ed è tornata con Harry Bosch al suo fianco in altri quattro romanzi: La notte più lunga, La fiamma nel buio, Le ore più buie e La stella del deserto, quest'ultimo pubblicato nel 2022.

La nuova serie, per il momento ancora senza un titolo, vede la detective Ballard a capo della nuova divisione casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles - un'unità di soli volontari, scarsamente finanziata e con il maggior carico di casi della città. Ballard affronta questi casi raffreddati dal tempo con empatia e determinazione. Quando scoprirà una cospirazione più grande durante le sue indagini, si affiderà all'aiuto del suo alleato in pensione, Harry Bosch (Titus Welliver), per affrontare i pericoli che minacciano sia la sua unità che la sua vita.

In tv Q è conosciuta anche per i suoi trascorsi in Stalker e Designated Survivor. Come il personaggio che interpreterà, è cresciuta alle Hawai'i. "È davvero emozionante portare Renée Ballard sullo schermo e farlo con Prime Video, mio partner di streaming da 10 anni" ha dichiarato Connelly, uno dei produttori esecutivi della serie, in un comunicato. "Questo show avrà la stessa autenticità e lo stello slancio propulsivo di Bosch: L'eredità. I fan dei libri lo adoreranno".