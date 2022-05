Bosch: Legacy rinnovata per una seconda stagione, prima del debutto questo venerdì su Prime Video

News Serie TV

Lo spin-off continua le storie di Bosch, conclusasi lo scorso anno dopo 7 stagioni.

Harry Bosch continua a prosperare agli Amazon Studios. Bosch: Legacy, la nuova serie incentrata sul personaggio creato dallo scrittore Michael Connelly, è stata rinnovata per una seconda stagione, prima del debutto della prima questo venerdì 6 maggio su Freevee (il servizio streaming precedentemente conosciuto con il nome IMDb TV), in Italia su Prime Video.

La trama di Bosch: Legacy

Spin-off sequel di Bosch, terminata lo scorso anno dopo sette stagioni, Bosch: Legacy riporta Titus Welliver nei panni di Harry Bosch, non più un detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ma un investigatore privato. All'inizio di questo nuovo capitolo della sua vita, Bosch riceve l'incarico di trovare l'unico potenziale erede della miliardaria Whitney Vance, affetta da una malattia. Una ricerca che lo porta a scontrarsi con persone le quali hanno tutto l'interesse a fare in modo che quella persona non venga trovata. Quando esamina l'albero genealogico, Harry scopre qualcosa di scioccante che attraversa le generazioni.

Non avendo lui un badge e preferendo le tattiche della vecchia scuola, Maurice 'Mo' Bassi (Stephen A. Chang), un mago delle tecnologie che condivide la passione di Bosch per lo smooth jazz e l'impegno per la giustizia, diventa una risorsa inestimabile. Nel frattempo, come agente di pattuglia alle prime armi, Maddie Bosch (la ritornata Madison Lintz) è affiancata a Reina Vasquez (Denise Sanchez, The Good Place), un'agente di formazione pragmatica e decisa. Mentre lei cerca di capire che tipo di poliziotto essere, Harry, che continua a vivere secondo il codice "tutti contano, o nessuno", ha le idee chiare al riguardo: essere un poliziotto o è una missione o solo un lavoro.

Il resto del cast

Nella nuova serie ritroviamo anche Mimi Rogers nuovamente nei panni dell'avvocato di prim'ordine Honey 'Money' Chandler. Il resto del cast include David Moses (Fantasy Island), William Devane (24: Live Another Day), Phil Morris (Doom Patrol), Kate Burton (Inventing Anna), Steven Flynn (Justified), Aisha Kabia (Girl Meets World), Jai Rodriguez (Eastsiders), Danielle Larracuente (Vida) e Michael Rose (Terapia d'urto).