Bosch: L'eredità, sulle tracce di Maddie nelle prime foto della stagione 2

Lo spin-off di Bosch tornerà in streaming quest'autunno. Anthony Michael Hall si unisce al cast.

Attesa in tv per l'autunno, la seconda stagione di Bosch: L'eredità, spin-off e continuazione del crime drama con Titus Welliver nei panni dell'omonimo detective della polizia di Los Angeles creato dallo scrittore Michael Connelly, si mostra in una manciata di foto ufficiali prima dell'uscita del primo trailer giovedì sera.

Bosch: L'eredità, cosa ci aspetta nella stagione 2

In Italia disponibile in streaming su Prime Video, Bosch: L'eredità segue Harry Bosch mentre affronta un nuovo capitolo della sua vita come investigatore privato. Nella seconda stagione, il racconto riprenderà dall'esatto punto in cui si era interrotto l'ultima volta: la scomparsa della figlia di Harry, l'agente Maddie Bosch (Madison Lintz), presumibilmente rapita. Harry e i suoi intraprenderanno una caccia intensissima per ritrovarla, rincontrando lunga la strada il detective Jerry Edgar (Jamie Hector), visto brevemente anche nel ciclo inaugurale e possibile soggetto di un ulteriore spin-off.

Oltre a lui e agli altri personaggi, le foto mostrano una nuova aggiunta al cast: Anthony Michael Hall (The Goldbergs), interprete dell'agente speciale Will Barron. Descritto come un animale politico, capace ed esperto, lui ha fatto funzionare per anni i circuiti del potere nella burocrazia. Abbattere la Bratva russa mentre guida una task force potrebbe fare molto bene alla sua carriera, ragione per cui adotterà ogni strategia e mezzo necessari al raggiungimento del suo obiettivo.