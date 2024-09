Bosch: L'eredità si concluderà con la stagione 3, ma non sarà la fine delle storie di Harry Bosch

News Serie TV

L'ultimo ciclo di episodi della serie tv sarà disponibile in streaming su Prime Video a marzo 2025.

Prime Video continuerà a raccontare le storie di Harry Bosch, ma non più in Bosch: L'eredità. In un messaggio condiviso su Instagram, il produttore esecutivo Michael Connelly, anche autore dei popolari romanzi da cui la serie è tratta, ha annunciato che il sequel di Bosch, che l'ha preceduto con le sue sette stagioni, si concluderà con il prossimo, terzo ciclo di episodi, disponibile in streaming a marzo 2025.

Bosch: L'eredità, la stagione 3 sarà l'ultima senza essere la fine

Connelly ha affermato che la terza stagione di Bosch: L'eredità è "il nostro miglior lavoro finora. Sarà anche l'ultima, chiudendo adeguatamente una serie di 10 stagioni dedicata a questo personaggio, interpretato così bene da Titus Welliver". E poi ha aggiunto: "Ma non temete, attualmente stiamo lavorando alla serie di Renée Ballard", con protagonista Maggie Q (Nikita), il cui arrivo in tv è previsto nell'autunno del 2025. "Non avete visto l'ultima di Harry Bosch!", ha assicurato lo scrittore.

Il nuovo spin-off ancora senza titolo vede la detective Ballard a capo della nuova divisione casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles - un'unità di soli volontari, scarsamente finanziata e con il maggior carico di casi della città. Ballard affronta questi casi raffreddati dal tempo con empatia e determinazione. Quando scoprirà una cospirazione più grande durante le sue indagini, si affiderà all'aiuto del suo alleato in pensione, Harry Bosch, per affrontare i pericoli che minacciano sia la sua unità che la sua vita. Ballard farà il suo debutto nell'episodio che concluderà Bosch: L'eredità.

Nel suo messaggio, Connelly ha ringraziato le persone che hanno fatto parte della serie, definendole "le migliori". "Attori, sceneggiatori, registi, produttori e tutta la troupe, i quali hanno cercato di creare qualcosa di speciale. Niente di tutto questo sarebbe successo senza il primo nome sul figlio di chiamata: Titus Welliver. È diventato l'incarnazione assoluta di Harry Bosch e quella è stata la magia che ha alimentato le 10 stagioni. Essendo quello che scrive i libri, non posso dire quanto sono stato fortunato quando ha firmato".

Attraverso un comunicato, il responsabile dei contenuti televisivi di Amazon MGM Studios Vernon Sanders ha detto invece: "Per 10 anni, Bosch e Bosch: L'eredità sono state due delle nostre serie più importanti per Prime Video, Freevee e Amazon MGM Studios. Sono una testimonianza del potere duraturo dell'universo narrativo che Michael Connelly ha costruito per i fan. Siamo orgogliosi dell'impatto che queste serie hanno avuto e siamo entusiasti che Michael, Titus, Henrik [Bastin] e il team creativo abbiano altre storie da raccontare nel mondo di Bosch con l'ultima stagione di Bosch: L'eredità, la nostra nuova serie su Ballard e altro in divenire".