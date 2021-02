Boris 4 si farà: Alberto Di Stasio annuncia l'arrivo di una quarta stagione!

News Serie TV

I nuovi episodi della comedy potrebbero arrivare in streaming entro la fine dell'anno o nel 2022.

Pare che finalmente non dovremo più usare "gli occhi del cuore" per immaginare nuovi episodi di Boris. Anni e anni dopo molte speculazioni su una continuazione o un revival della celebre serie creata da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo (che tanti tormentoni ha creato), abbiamo finalmente quella che sembra a tutti gli effetti una conferma: dopo tre stagioni e un film, Boris tornerà con una quarta stagione. Ad annunciarlo è stato l'attore Alberto Di Stasio - che nella serie ambientata sul set della fittizia soap Gli occhi del cuore interpretava il direttore di produzione Sergio Vannucci - durante una diretta su Twitch.

Boris 4: Cosa sappiamo sui nuovi episodi

La notizia del ritorno di Boris circolava da molto tempo (era intanto apparsa anche una petizione su Change.org per chiedere una quarta stagione) e le voci che davano quasi per certo un revival erano diventate più insistenti dopo l'arrivo delle tre stagioni della serie in streaming su Netflix, lo scorso anno. Molti interpreti si erano detti pronti a tornare sul set ma il progetto, almeno fino a questo momento, non si concretizzava. Adesso, grazie a Di Stasio (nella foto in basso), sappiamo che una quarta stagione sarebbe in fase di scrittura. Ecco le sue parole confidate allo streamer Alessandro Covone:

"La quarta serie di Boris si farà. Penso sia una di quelle notizie che aspettavano in tanti. Siamo tutti contenti che si faccia. Penso gireremo in estate quindi forse in televisione si vedrà in autunno oppure agli inizi del prossimo anno. Sarà su una piattaforma e penso si tratterà di Netflix"

Chi tornerà nella nuova serie e quale sarà la storia? Di Stasio non è stato in grado di fornire ulteriori anticipazioni sui nuovi episodi:

"Non saprei, francamente. Gli sceneggiatori la stanno ancora scrivendo senza il povero Mattia Torre, che era un bravissimo scrittore. Ci sono Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico. Forse si sarà aggiunto qualche altro sceneggiatore, ma non so altro"

Il successo di Boris

Chiamata "la fuori serie italiana", Boris si è distinta nel panorama televisivo nostrano per aver raccontato in maniera cinica e irresistibile il dietro le quinte di una tipica fiction italiana. La serie è andata in onda dal 2007 al 2010 e la storia è poi continuata in un film del 2011. Nel cast ricordiamo Francesco Pannofino, Alessandro Tiberi, Caterina Guzzanti, Carolina Crescentini, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Ninni Bruschetta e molti altri. Come anticipato da Alberto Di Stasio, questa nuova stagione dovrà purtroppo fare a meno di Mattia Torre, venuto a mancare nell'estate del 2019, e anche di Roberta Fiorentini, la simpaticissima interprete della segretaria di edizione Itala morta a ottobre dello stesso anno.