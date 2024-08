Boom di streaming per Prison Break: È la quinta serie più vista negli USA

News Serie TV

I numeri della serie tv sono cresciuti esponenzialmente dopo l'arrivo degli episodi su Netflix.

Gli anni passano senza che Prison Break passi di moda. Nielsen, la società che misura gli ascolti televisivi, ha rivelato che nella settimana del 29 luglio il thriller del 2005 interpretato da Dominic Purcell e Wentworth Miller è stato uno dei cinque contenuti più visti in streaming negli Stati Uniti. Il risultato, notevole per una serie terminata quindici anni fa e che ha avuto un breve revival nel 2017, coincide con l'arrivo di tutti gli episodi su Netflix, dopo che gli stessi erano già disponibili in esclusiva su Hulu.

Il rinnovato successo di Prison Break

La storia di un brillante ingegnere strutturale che finge una rapina in banca per farsi arrestare e incarcerare nella stessa prigione dove è rinchiuso il fratello, accusato ingiustamente dell'omicidio del fratello del Vicepresidente degli Stati Uniti e condannato a morte, al fine di farlo evadere con un piano ingegnoso, Prison Break è stata vista nella sua prima settimana di disponibilità in contemporanea su Netflix e Hulu per 758 milioni di minuti, al quinto posto nella Top 10 generale dietro a House of the Dragon (1,31 miliardi), Bluey (1,16 miliardi), Grey's Anatomy (933 milioni) e I Griffin (910 milioni).

Il risultato è ancora più rilevante se si considera, come fa notare Nielsen, che con l'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi il 27 luglio, il consumo di contenuti in streaming "è diminuito in modo significativo", con nessun titolo originale entrato nella Top 10 generale per la prima volta da quando sono cominciate questo tipo di rilevazioni all'inizio del 2020 (House of the Dragon è considerata una serie HBO, non un titolo originale Max). Nel frattempo, quello di Prison Break non è il primo exploit di un titolo acquisito dopo il suo arrivo sulle piattaforme streaming, la diffusissima Netflix in particolare. Il caso più clamoroso rimane Suits, che detiene il record di maggior numero di settimane in cima alla classifica (quindici, dodici delle quali consecutive), successo che ha portato all'ordine di uno spin-off.

In Italia, tutte le stagioni di Prison Break sono disponibili in streaming su Disney+. Dal 19 agosto lo sono anche su Prime Video e dal 4 settembre arricchieranno pure l'offerta di Netflix.