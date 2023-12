Boom di streaming per Friends in seguito alla scomparsa di Matthew Perry

News Serie TV

La sitcom mai così bene nell'ultimo anno, occupa il quarto posto nella Top 10 dei più visti in streaming nella settimana dal 30 ottobre al 5 novembre.

La morte prematura di Matthew Perry ha colpito duramente il popolo di Friends, che nei giorni del lutto ha ritenuto consolatorio e un tributo alla sua memoria rifugiarsi in quelle storie divertenti di cui l'attore 54enne è stato uno dei protagonisti tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Lo rivelano gli ultimi dati diffusi da Nielsen sui contenuti più visti in streaming negli Stati Uniti nella settimana dal 30 ottobre al 5 novembre (Perry è morto il 28 ottobre). Su Max, la sitcom è stata vista complessivamente per 860 milioni di minuti. Si tratta del dato più alto da quando, in patria, Friends ha lasciato il catalogo di Netflix ed è diventata un'esclusiva di Max per lo streaming. Rispetto al risultato già fortemente positivo della settimana precedente, si evince una crescita di oltre il 47%, tale da far balzare la serie al quarto posto nella Top 10 dei contenuti più visti in assoluto. Ancora più incredibile è l'ulteriore dato fornito da Nielsen secondo il quale, nella stessa settimana, due terzi del pubblico di Friends aveva meno di 35 anni e gran parte di esso "non era neppure nato quando la serie andò in onda per la prima volta".

Tra gli altri piazzamenti che saltano all'occhio c'è quello della miniserie di Netflix Tutta la luce che non vediamo, che con 720 milioni di minuti fruiti occupa il primo posto nella classifica dei contenuti originali più visti, posizione presidiata nelle ultime tre settimane da un'altra miniserie della piattaforma, La caduta della casa degli Usher (565 milioni). Per la prima volta dopo 20 settimane, la serie fenomeno dell'estate Suits scivola in terza posizione con 914 milioni di minuti visti, dietro a un altro titolo in licenza, Grey's Anatomy, i cui numeri sono tornati a crescere nelle ultime settimane (1 miliardo, il 17% in più rispetto alla settimana precedente). Su Disney+, dopo una partenza un po' sottotono, continua a difendersi bene la serie Marvel Loki, che in occasione dell'uscita del penultimo episodio della stagione 2 vede i suoi numeri crescere di quasi il 9% (560 milioni).

Contenuti più visti in streaming

1 Spider-Man: Across the Spider-Verse Netflix 1,136 N 2 Grey's Anatomy Netflix 1,004 + 3 Suits Netflix / Peacock 914 – 4 Friends Max 860 + 5 Bluey Disney+ 774 = 6 Tutta la luce che non vediamo Netflix 720 N 7 Una mamma per amica Netflix 703 = 8 NCIS Netflix / Paramount+ 684 + 9 CoComelon Netflix 641 + 10 The Family Business Netflix 606 +

Contenuti originali più visti in streaming

1 Tutta la luce che non vediamo Netflix 720 N 2 La caduta della casa degli Usher Netflix 565 – 3 Loki Disney+ 560 + 4 La vita sul nostro pianeta Netflix 531 – 5 Bodies Netflix 403 – 6 The Great British Baking Show Netflix 392 + 7 Selling Sunset Netflix 364 + 8 Söring vs. Haysom Netflix 342 N 9 The Morning Show Apple TV+ 315 + 10 Piccoli brividi Disney+ / Hulu 308 –

Contenuti acquisiti più visti in streaming