Bones: È il momento di un revival? Il creatore ci sta pensando, ma c'è un problema

L'ideatore di Bones Hart Hanson non esclude la possibilità di riportare in tv la serie, ma ci sono alcune difficoltà.

La dottoressa Temperance Brennan, meglio nota come Bones, e l'agente Booth torneranno presto a risolvere casi insieme? L'ideatore di Bones Hart Hanson sta accarezzando l'idea di un revival. Lo ha dichiarato a Variety mentre lui e gli ex membri del cast della serie procedurale si sono ritrovati recentemente per un picchetto della WGA fuori dai FOX Studios a Los Angeles, per mostrare il loro supporto durante lo sciopero degli sceneggiatori americani (guardate qui sotto il selfie che hanno scattato per commemorare la reunion).

Un revival di Bones arriverà?

In Bones, durata per ben 12 stagioni dal 2005 al 2017, Emily Deschanel interpretava la dottoressa Temperance Brennan, una brillante e ambiziosa antropologa in servizio presso il Jeffersonian Institute. A lavorare accanto a lei, cercando di risolvere crimini analizzando residui ossi, c'era lo scettico agente Seeley Booth, interpretato da David Boreanaz.

"Siamo in contatto l'uno con l'altro. Ogni tanto ci sentiamo e ci chiediamo 'Cosa stai facendo ora? Qual è la tua disponibilità?'. E ogni tanto siamo tutti abbastanza nostalgici da pensare, 'Forse dovremmo fare un revival'. Chi lo sa? Forse questo ci farà ripartire", ha detto Hanson.

Gli ostacoli lungo la strada di un potenziale reboot

Le buone intenzioni ci sono tutte, tuttavia ci sono alcuni problemi che bisognerebbe superare per pensare concretamente a un revival di Bones. In primo luogo ci sono alcuni cavilli burocratici e legali non da poco, come ha spiegato Hanson. "FOX ha trasmesso Bones ma ora Disney ha acquistato 20th, quindi possiede i diritti sulla serie. Ci vorrebbero un milione di agenti e avvocati per capire chi possiede cosa e su quale piattaforma arriverebbe", ha osservato lo sceneggiatore.

C'è poi una condizione che Hart Hanson ha imposto: vuole che i protagonisti Emily Deschanel e David Boreanaz siano disponibili a riprendere i loro ruoli. Senza di loro, l'ideatore non lavorebbe mai a un revival. "Senza entrambi, no. Abbiamo sentito che non sarebbero contrari, il che è un passo avanti. Ma dipende dalle sceneggiature, da come sembra loro il progetto, da come si sentono. Non devono farlo solo per farci contenti", ha aggiunto l'ex showrunner di Bones. Solo il tempo ci dirà se anche questa serie, come molte, tornerà per una nuova stagione.