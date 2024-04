Bodkin: Data e trailer ufficiale del curioso thriller di Netflix con Will Forte

News Serie TV

Un po' thriller, un po' dark comedy, la nuova serie tv di Netflix Bodkin, prodotta nientepopodimeno che dall'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama e della moglie Michelle Obama, sarà disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 9 maggio. Nell'annunciarne la data di uscita, la piattaforma ne ha diffuso anche il trailer ufficiale.

Bodkin: La trama e il cast della serie tv

Scritta da Jez Scharf, Bodkin ruota attorno a un gruppo eterogeneo di podcaster (interpretati da Will Forte, Siobhán Cullen e Robyn Cara) che decidono di indagare sulla misteriosa scomparsa di tre sconosciuti in un'idilliaca cittadina costiera irlandese. Ma, quando iniziano a tirare i fili, scoprono una storia molto più grande e strana di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Mentre cercano di discernere i fatti dalla finzione - sul caso, sui loro colleghi e, più dolorosamente, su se stessi - il racconto sfida la nostra percezione della verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o avvalorare le nostre paure.

Forte interpreta Gilbert, un affascinante, aperto e carismatico podcaster americano in cerca della sua prossima grande storia. Mentre spera che il viaggio in Irlanda lo aiuti a scoprire le sue radici irlandesi, si rende conto presto che c'è molto di più sotto la superficie, sia per se stesso che per il caso. Cullen veste i panni di Dove, una giornalista investigativa di Dublino dalla testa dura. Lei possiede un raffinato rivelatore di str***ate e un sano disprezzo per le autorità e l'ipocrisia. Cara è invece Emmy, una ricercatrice brillante, divertente e desiderosa di piacere che ha aiutato Gilbert a organizzare il padcast. A loro si aggiungono gli altri membri del cast David Wilmot (Station Eleven) e Chris Walley (Bloodlands).