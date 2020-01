Blue Monday, 5 Serie TV da vedere in streaming per combattere il giorno più triste dell'anno

News Serie TV

Vi siete svegliati di pessimo umore, con poche forze e più pessimisti del solito? Tutto normale, oggi è il Blue Monday, il lunedì più lunedì di tutti i lunedì dell'anno cioè quello che, secondo gli esperti, è il giorno più triste dell'anno. Con le ferie natalizie alle spalle e con quelle estive ancora troppo lontane, il tempo grigio e i sensi di colpa per non aver ancora iniziato a mettere in pratica i buoni propositi per l'anno nuovo, il terzo lunedì di gennaio sembra sia proprio il giorno più malinconico di tutti. C'è chi reagisce uscendo con gli amici e chi mangiando cibi di conforto. Ma cosa c'è di meglio di una nuova Serie TV divertente per ritrovare il buonumore? Se siete alla ricerca di nuovi titoli che vi faranno ridere e rilassare, vi consigliamo 5 Serie TV comiche da vedere in streaming. Le abbiamo scelte tra quelle più recenti e meno note disponibili sulle principali piattaforme di video in streaming ma, alla fine, vi rinfrescheremo la memoria anche con un elenco di titoli cult che sicuramente considerate già un ottimo rimedio contro il cattivo umore.

Blue Monday, 5 Serie TV divertenti da vedere in streaming

Una serie comica animata non poteva mancare tra quelle da vedere per sconfiggere la tristezza del Blue Monday. Tra quelle più recenti, merita sicuramente una chance Big Mouth, serie di Nick Kroll and Andrew Goldberg sulle difficoltà del periodo della pubertà che un gruppo di amici deve affrontare, dagli imbarazzi causati dagli ormoni al piacere per la scoperta di se stessi. La serie è schietta, sorprendente e, in definitiva, esilarante. Le risate sono assicurate.

Good Omens è una miniserie in cui due assoluti fuoriclasse, Michael Sheen e David Tennant, interpretano rispettivamente l’angelo Aziraphale e il demone Crowley, creature soprannaturali che vivono sulla Terra da sempre ma finiscono per allearsi solo per scongiurare l'imminente Apocalisse che sta per colpire il Pianeta. Tratta dall'omonimo romanzo cult di Terry Pratchett e Neil Gaiman (in Italia meglio conosciuto con il titolo Buona Apocalisse a tutti!), la comedy è un delizioso passatempo soprattutto grazie agli esilaranti siparietti tra Sheen e Tennant e al loro inconfondibile umorismo british.

Great News è una serie spassosa che ha riunito i produttori e gli sceneggiatori della pluripremiata 30 Rock, tra cui Tina Fey. La protagonista è Katie Wendelson (Briga Heelan), un'ambiziosa giornalista del "Breakdown", un notiziario televisivo via cavo. Quando sua madre Carol (Andrea Martin), insoddisfatta dalla sua vita di casalinga, decide di proporsi come stagista per la stessa redazione della figlia, le cose si complicano e le due saranno costrette a confrontarsi come colleghe, con conseguenze esilaranti. Nonostante la sitcom sia stata cancellata dopo due stagioni, resta una delle più divertenti degli ultimi tempi.

Dalla creatrice di New Girl Elizabeth Meriwether, Single Parents segue il trentenne Will Cooper (Taran Killam) che, dopo la nascita della figlia, è concentrato solo su di lei trascurando la sua vita personale. Viene in soccorso a Will un gruppo di amici single e genitori (il cast include, tra gli altri, Leighton Meester e Brad Garrett) che cerca di fargli capire come conciliare gli impegni da papà con gli svaghi da trentenne. La serie è molto ironica e riunisce un gruppetto di giovani attori, interpreti dei figli dei protagonisti, molto promettenti. Intrattiene ed è genuinamente divertente. Datele una chance!

Special segue la vita di Ryan (Ryan O'Connell, che è anche protagonista e creatore della serie), un ragazzo omosessuale affetto da una lieve paralisi cerebrale dopo un incidente. Stanco di dover assecondare una madre iperprotettiva, Ryan decide di riscrivere la sua vita partendo dalla decisione di andare a vivere lontano da casa. La serie annovera tra i produttori Jim Parsons (lo Sheldon di The Big Bang Theory) ed è stata da poco rinnovata per una seconda stagione. Consigliata a chi vuole sorridere senza rinunciare alla profondità di una serie anche introspettiva, che regala, allo stesso tempo, momenti teneri e divertenti.

Le Serie TV comiche che non smetteranno mai di farvi ridere

Oltre ai titoli più recenti che sicuramente vi faranno divertire, il Blue Monday è l'occasione migliore per rivedere a oltranza le Serie TV cult, quelle di cui non ci si stanca mai perché sono un porto sicuro e il miglior antidoto a una "giornata no". Siamo sicuri che siano già tra le vostre serie del cuore ma ve ne ricordiamo qualcuna disponibile in streaming: Friends, The Office, Parks & Recreation, Modern Family, How I Met Your Mother, BoJack Horseman, The Big Bang Theory, I Simpson, Scrubs e Unbreakable Kimmy Schmidt. L'elenco potrebbe allungarsi all'infinito con i titoli che ognuno di voi ha nel cuore: dovete solo premere il tasto play e lasciare che una Serie TV in streaming vi migliori l'umore e la giornata.