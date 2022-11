Blossoms Shanghai: il trailer della serie (forse anche film) di Wong Kar-wai

News Serie TV

Sta finalmente per vedere la luce l'annunciato nuovo lavoro del regista di Hong Kong che è stato inteso come terza parte ideale del dittico composto dal capolavoro In the Mood for Love e dal suo sequel 2046.

Wong Kar-wai è, senza dubbio, uno dei più grandi registi della storia del cinema. Nato a Shanghai ma cresciuto professionalmente e artisticamente a Hong Kong, ha diretto dieci film in trent'anni di carriera, ma film splendidi e indimenticabili. Per vederli, o rivederli, basterebbe andare su MUBI, piattaforma che permette di vedere in streaming capolavori come Happy Together, Days of Being Wild, Hong Kong Express, Angeli perduti e il capolavoro assoluto In the Mood for Love.

Lontano dai set, dalle sale e dagli schermi per quasi dieci anni (il suo ultimo film è stato The Grandmaster, uscito nel 2013), ora Wong Kar-Wai sta finalmente per tornare a regalarci una sua opera, l'annunciata serie Blossoms Shanghai, che lo stesso autore ha descritto come terza parte ideale di quello che finora è stato un dittico composto dal citato In the Mood for Love e dal suo "sequel" 2046.

Blossoms Shanghai, nato come serie ma che forse avrà anche una versione ridotta per il cinema, è tratta da un celebre romanzo cinese scritto da Jin Yucheng, che racconta la storia di tre abitanti di Shanghai nel periodo di tempo che va dall'inizio degli anni Sessanta, alla fine della Rivoluzione Culturale, fino a tutti gli anni Novanta.

In particolare, la serie di Wong si concentrerà su quest'ultimo decennio, quello che ha visto la città vivere una spaventosa crescita economica, e si concentrerà sulla figura di un misterioso miliardario che si è fatto da se, il signor Bao, e il suo legame con quattro bellissime donne che rappresentano i punti cardinali della sua vita: l'avventura, l'onore, l'amore e l'innocenza.

Il romanzo di Jin Yucheng è stato adattato dalla sceneggiatrice Qin Wen, la fotografia è stata curata da Peter Pau (premio Oscar per La tigre e il dragone) e nel cast ci sono Hu Ge nei panni del protagonista e Ma Yili, Tang Yan, Kai Zheng e Xin Zhile sono le quattro donne della sua vita.

Questo è il trailer di Blossoms Shanghai, che dovrebbe debuttare in Cina nel 2023 e che speriamo di vedere anche noi in qualche festival, o in sala, o su qualche piattaforma il prima possibile. E sì, è solo in lingua originale, ma le immagini, in questo caso, valgono tutto.