Blood of My Blood: Tante nuove foto del prequel di Outlander

Attesa in tv per la fine dell'estate, la serie Outlander: Blood of My Blood si mostra in anteprima in nuove foto ufficiali.

Cresce l'attesa per Outlander: Blood of My Blood, il prequel dell'amata serie d'ambientazione storica Outlander incentrato sulle storie d'amore parallele dei genitori di Jamie e Claire. La data di debutto negli Stati Uniti è fissata per l'8 agosto. In Italia, invece, lo spin-off sarà proposto a seguire in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW come la serie principale. Nel frattempo, qui di seguito è possibile godersi un'altra ricca anteprima attraverso le nuove foto diffuse da Starz.

Outlander: Blood of My Blood, la trama e il cast della serie tv

Le storie d'amore esplorate da Outlander: Blood of My Blood sono precisamente quelle tra Brian Fraser e Ellen MacKenzie (interpretati da Jamie Roy e Harriet Slater), i genitori di Jamie, e tra Henry Beauchamp e Julia Moriston (Jeremy Irvine e Hermione Corfield), i genitori di Claire; i primi nelle Highlands scozzesi d'inizio XVIII secolo e l'altra coppia nell'Inghilterra della Prima guerra mondiale. Come si sono incontrati? E quali sfide hanno dovuto affrontare per rimanere uniti?

Starz crede così tanto nella sua nuova produzione da averla rinnovata per una seconda stagione prima del suo arrivo in tv. Il nutrito cast include anche Tony Curran (Mary & George) nel ruolo di Simon Fraser, il nonno paterno di Jamie anche conosciuto come Lord Lovat; Rory Alexander (Pistol) di Murtagh Fitzgibbons Fraser e Sally Messham (A Small Light) di sua zia, la Sig.ra Fitz; Sam Retford (Coronation Street) e Séamus McLean Ross (Payback) dei fratelli Dougal e Colum MacKenzie; Conor MacNeill (Industry) di Ned Gowan, l'avvocato che lavora per Colum e il suo clan; e Peter Mullan (Ozark) di Red Jacob MacKenzie, Laird del clan MacKenzie e padre di Ellen, Dougal, Colum, Janet (Ailsa Davidson, Halo) e Jocasta (Sadhbh Malin, Conversations with Friends), nonché il nonno materno di Jamie.