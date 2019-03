Black Summer: Netflix svela con un trailer il suo zombie drama

Tutto pronto a Netflix per il debutto l'11 aprile di Black Summer, nuova produzione originale con la quale il servizio di video in streaming cercherà di attirare a sé il pubblico appassionato di zombie, di Z Nation in particolare. Creata da John Hyams insieme con Karl Schaefer, il co-ideatore dello zombie drama cancellato da Syfy lo scorso dicembre, di cui è essenzialmente il prequel, la serie si mostra per la prima volta al mondo con il trailer ufficiale.

Black Summer segue la star di Hart of Dixie Jaime King nei panni di Rose, una madre che, dopo essersi vista portare via sua figlia, intraprende un viaggio straziante nel tentativo di ritrovarla. Al fianco di un gruppo di profughi americani, la protagonista deve affrontare un mondo ostile e prendere decisioni brutali nel bel mezzo di un'estate cocente e, ancora peggio, di un'apocalisse zombie.