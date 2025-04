Black Mirror 7: Un nuovo trailer svela i titoli e i dettagli dei nuovi episodi

News Serie TV

La settima stagione di Black Mirror arriverà in streaming su Netflix il prossimo 10 aprile: ecco come si intitoleranno i nuovi 6 episodi e cosa dobbiamo aspettarci.

Il futuro non ha mai fatto così paura. Black Mirror, la serie antologica che indaga sulle estreme conseguenze della tecnologia e del progresso sulla società, sta per tornare con la settima stagione. Come le precedenti, anche la nuova stagione coinvolge un cast stellare che stavolta include anche alcuni volti già visti in passato nella serie, come Cristin Milioti (vista di recente in The Penguin disponibile su Sky e NOW ) che è di nuovo al timone dell'avventura spaziale iniziata con l'episodio della stagione 4 USS Callister e Will Poulter che riprende il suo ruolo di designer di videogiochi Colin Ritman dal film interattivo del 2018 Black Mirror: Bandersnatch. Netflix, dove la serie tornerà con i nuovi 6 episodi il prossimo 10 aprile, ha diffuso un nuovo trailer italiano che svela i titoli degli episodi e qualche dettaglio in più sulle trame. Guardatelo qui sotto.

Black Mirror 7: Stagione 7: I Titoli dei 6 nuovi episodi della serie Netflix - HD

Black Mirror 7: I titoli, le trame e il cast dei nuovi episodi

Ecco cosa ci aspetta nei prossimi episodi di Black Mirror che, secondo l'ideatore Charlie Brooker, ci riporteranno un po' alle origini della serie e ci riserveranno parecchi momenti disturbanti. I titoli, le trame e gli attori protagonisti: