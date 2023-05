Black Mirror 6: Il trailer ufficiale italiano della sesta stagione svela finalmente la data d'uscita

News Serie TV

La cupa antologia di Charlie Brooker torna dopo quattro anni con cinque nuovi inquietanti episodi e un cast stellare.

Finalmente Netflix ha fissato l'appuntamento con la sesta stagione di Black Mirror, la serie distopica di Charlie Brooker che ha rivoluzionato il nostro rapporto con la tecnologia. Oltre ad annunciare la data di uscita dei nuovi 5 episodi (il 15 giugno), il servizio di video in streaming ha diffuso anche il trailer ufficiale italiano che introduce le nuove storie e mostra i protagonisti di una stagione assolutamente all star.





Black Mirror: Le trame dei 5 nuovi episodi

"Torna finalmente la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker che si reinventa in ogni nuovo episodio. La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora", si legge sul sito ufficiale di Netflix. Nell'episodio Joan è terribile Annie Murphy interpreta una donna che scopre che la sua vita è stata trasformata in una serie tv da un servizio di video in streaming globale. A interpretarla, nella fiction, c'è Salma Hayek.

In Loch Henry una giovane coppia si reca in una cittadina scozzese per lavorare a un raffinato documentario sulla natura, ma finisce per appassionarsi a un'interessante storia di cronaca su un rapitore del posto. Beyond the Sea è una storia di due astronauti degli anni '60 interpretatti da Aaron Paul e Josh Hartnett; In Mazey Day Zazie Beetz è un paparazzo che perseguita una govane star che affronta uno scandalo; Demon 79, infine, è la storia di una donna una mite commessa costretta a commettere atti orribili per evitare un disastro.

Le dichiarazioni del creatore

L'ideatore di Black Mirror Charlie Brooker ha fatto sapere di aver portato la serie a un altro livello in questa stagione, sperimentando novità a cui prima aveva rinunciato. "Ho sempre pensato che Black Mirror dovesse presentare storie completamente distinte l'una dall'altra e continuare a sorprendere le persone (e me stesso), altrimenti qual è il punto?" ha dichiarato in un comunicato. "Dovrebbe essere una serie che non può essere facilmente definita e può continuare a reinventarsi. Quindi, in parte come sfida, e in parte per mantenere le cose fresche sia per me che per lo spettatore, ho iniziato questa stagione capovolgendo deliberatamente alcuni dei miei presupposti fondamentali su cosa aspettarsi. Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcuni dei più familiari tropi di Black Mirror, abbiamo anche alcuni nuovi elementi, inclusi alcuni che ho giurato in precedenza che lo spettacolo non avrebbe mai affrontato, per allungare i parametri di ciò che è un episodio di Black Mirror. Le storie sono ancora tutte tonalmente Black Mirror in tutto e per tutto, ma con alcune oscillazioni folli e più varietà che mai", ha aggiunto.