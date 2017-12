Black Mirror 4: su Netflix dal 29 dicembre

La data delle date è stata infine annunciata. Dopo averne diffuso i trailer dei singoli episodi, con una nuova clip, stavolta riassuntiva, Netflix ha annunciato che l'attesa quarta stagione della serie di fantascienza Black Mirror sarà disponibile in streaming dal 29 dicembre.

Le 6 nuove storie che Charlie Brooker (qui la nostra intervista esclusiva) ha messo insieme per questa nuova stagione continuano a esplorare con lo stesso stile tagliente e ricco di suspense il futuro affascinante ma talvolta anche inquietante che il progresso tecnologico potrebbe avere in serbo per l'uomo, riuscendo stavolta a oltrepassare persino i limiti del mondo conosciuto. Tra le star coinvolte, Jesse Plemons, Rosemarie DeWitt, Jimmi Simpson, Cristin Milioti, Aldis Hodge, Maxine Peake, Andrea Riseborough, Letitia Wright e Michaela Coel.