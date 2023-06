Billions, arriva l’ufficialità: La stagione 7 sarà l’ultima

News Serie TV

La serie con Paul Giamatti tornerà in tv ad agosto. Poi, forse, uno o più spin-off.

Dopo mesi di speculazioni, la rete americana Showtime ha confermato che Billions, l'acclamato drama ambientato nel mondo della finanza, si concluderà con la prossima, settima stagione, in onda negli Stati Uniti in anteprima sul servizio streaming Paramount+ dall'11 agosto e dalla domenica successiva (13 agosto) sulla rete via cavo.

Billions: Sarà davvero la fine?

"Billions ha esplorato abilmente il potere, il denaro e l'avidità, in un modo che non solo l'ha resa un enorme successo, ma ha definito anche il proprio genere grazie alla sicura mente creativa dei [co-showrunner] Brian [Koppelman] e David [Levien]", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Showtime, MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks Chris McCarthy in un comunicato. "Quest'ultima stagione è piena di dialoghi incredibili e complessi e di dinamiche tra personaggi che i fan hanno imparato ad amare, e siamo entusiasti di collaborare con loro per trasformare questa serie di successo in un franchise globale".

Appunto. Se la stagione 7 sarà l'ultimo atto di Billions, lo stesso non sarà per il franchise che si sta preparando a lanciare. Lo scorso febbraio, McCarthy aveva dichiarato di avere un piano per potenziare alcune hit e alcuni franchise di Showtime in vista dell'imminente fusione con Paramount+, dalla quale nascerà Paramount+ with Showtime. I titoli interessati sono anche Billions e Dexter, destinati a espandersi con più spin-off. Nel primo caso, i progetti in sviluppo sono ben quattro, con due di questi - intitolati Millions e Trillions - incentrati rispettivamente su emergenti uomini della finanza e su un gruppo di ultra ricchi.

Billions 7: Cosa ci aspetta nella stagione finale

La settima e ultima stagione di Billions riporterà Damian Lewis nei panni di Bobby 'Axe' Axelrod (visto l'ultima volta nel finale della quinta) in sei dei 12 episodi previsti. La sinossi ufficiale recita che "le alleanze saranno capovolte. Le vecchie ferite saranno usate come armi. Le lealtà saranno messe alla prova. Il tradimento assumerà proporzioni epiche. I nemici diventeranno amici diffidenti... man mano che la posta in gioco aumenterà da Wall Street al mondo".