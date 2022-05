Big Sky 2 ospita Jensen Ackles nel finale di stagione: Una clip in anteprima - Aggiornata

News Serie TV

L'ex star di Supernatural affiancherà Kylie Bunbury e Katheryn Winnick nell'ultimo episodio della seconda stagione della serie thriller in onda negli Stati Uniti il 19 maggio.

Big Sky potrà contare su un nuovo sceriffo nel finale della seconda stagione. Come anticipato da Deadline, avrà il volto dell'ex star di Supernatural Jensen Ackles il quale farà un cameo nell'episodio in onda su ABC, negli Stati Uniti, il prossimo 19 maggio (in Italia la serie è disponibile su Disney+). Guardatelo qui sotto in una clip in anteprima mentre dà una mano a Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), alle prese con la risoluzione del delicato caso che ha tenuto impegnati i protagonisti nella seconda metà della stagione. AGGIORNAMENTO: il cameo che vedremo nel finale di stagione sarà solo l'inizio. L'attore, infatti, è stato promosso a regolare. Lo vedremo quindi impegnato a tempo pieno nella serie a partire dalla prossima stagione.

Big Sky 2: Il personaggio di Jensen Ackles e le anticipazioni del finale

Secondo Deadline, Ackles interpreterà da guest star Beau Arlen, descritto come un bravo ragazzo texano sicuro di sé e affascinante che interviene come sceriffo temporaneo - e nuovo capo di Jenny Hoyt - per fare un favore al suo amico, lo sceriffo Tubb (Patrick Gallagher). Ora sappiamo che il nuovo sceriffo è arrivato per restare. Ecco la sinossi dell'ultimo episodio diffusa da ABC (attenzione alle anticipazioni se preferite non sapere nulla):

"In una lotta tra testa e cuore, vengono prese delle decisioni importanti mentre Jenny lavora per trovare Travis prima che raggiunga un pericoloso punto di non ritorno; nel frattempo, Ren e Jag stringono un nuovo legame familiare e decidono insieme come gestire il padre ora che ha superato il limite. Dopo aver ricevuto una sorpresa da Scarlett, Cassie fa prendere una direzione diversa alla sua ricerca di giustizia. Più tardi, con Tubb momentaneamente fuori servizio, un nuovo sceriffo arriva in città; e dopo aver conosciuto meglio Cassie e Jenny, sembra che possa restare lì per un po'".

Gli altri impegni di Jensen Ackles

Jensen Ackles, conosciuto soprattutto per il ruolo di Dean Winchester in Supernatural, resta comunque uno degli attori più impegnati del momento. Dal prossimo 3 giugno lo vedremo nei panni del "supereroe originale" Soldatino nella terza stagione di The Boys. Insieme alla sua società di produzione Chaoc Machine, inoltre, produce la serie prequel di Supernatural, The Winchesters, che è stata appena ordinata ufficialmente da The CW. Recentemente ha diretto un episodio di Walker, la serie con protagonista la sua co-star Jared Padalecki. Con Greg Berlanti, infine, sta sviluppando una nuova serie ancora senza titolo basata su un progetto targato DC Comics.