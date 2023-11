Big Little Lies verso la terza stagione: Lo dice Nicole Kidman

News Serie TV

L'attrice, ospite di un evento in Florida, ha detto chiaramente che sta lavorando a una terza stagione della serie HBO.

Sembra che torneremo tra i drammi e le "grandi piccole bugie" di Monterey, dopotutto. Nicole Kidman, partecipando a una sessione di domande e risposte ospitata durante un evento sportivo di golf in Florida, ha lanciato una piccola "bomba": Big Little Lies, la serie HBO vincitrice di 8 Emmy e 4 Golden Globe, starebbe per tornare con una terza stagione.

Big Little Lies torna con una terza stagione? Cosa sappiamo

"Ho adorato Big Little Lies", ha detto Kidman durante l'incontro in un video poi pubblicato sull'account Instagram di Deuxmoi quando le è stato chiesto quali fossero i suoi ruoli preferiti, prima di aggiungere: "Ve ne daremo una terza, solo per vostra informazione". Per il momento HBO non ha commentato le parole dell'attrice, ma sembra una fonte molto attendibile essendo, oltre che protagonista, anche produttrice esecutiva della serie.

Gli ostacoli verso una terza stagione

In Italia arrivata su Sky e in streaming su NOW, Big Little Lies ha seguito tre amiche e madri (intepretate da Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley) alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana le cui vite vengono scosse da un omicidio avvenuto durante una festa scolastica dei loro figli. Altre co-protagoniste erano Zoë Kravitz e Laura Dern. La prima stagione è andata in onda nel 2017 e la seconda (che ha visto anche la partecipazione di Meryl Streep) nel 2019, ma in questi anni si è parlato spesso dell'ipotesi una terza stagione. HBO non si è mai espressa apertamente al riguardo ma i membri del cast hanno detto la loro in senso positivo o negativo. Lo scorso anno, dopo la prematura scomparsa del regista e produttore eseuctivo Jean-Marc Vallée, Zoe Kravitz ha messo in chiaro che non sarebbe stata capace di girare una terza stagione senza di lui. Nicole Kidman e l'ideatore David E. Kelley, invece, si sono sempre dimostrati abbastanza ottimisti pur sottolineando i molti ostacoli organizzativi, in primis le agende del cast da incastrare. "Nessuno di noi ha rinunciato all'idea di riunire il gruppo", ha detto Kelley a TVLine lo scorso anno. Vedremo se, a questo punto, anche HBO ufficializzerà la notizia.