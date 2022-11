Big Little Lies: Non ci sarà una terza stagione, fa sapere Zoe Kravitz

News Serie TV

L'attrice non immagina come la serie possa andare avanti senza Jean-Marc Vallée, morto lo scorso anno.

In tv mai dire mai, ma dopo più di tre anni senza passi in avanti sembra piuttosto difficile che la serie rivelazione di HBO Big Little Lies possa tornare con una nuova stagione, la terza. Ne è convinta anche Zoe Kravitz, una delle protagoniste, che in un'intervista con GQ non ha usato espressioni equivocabili ma è andata dritta al punto dicendo che "è finita".

Big Little Lies 3: Le dichiarazioni di Zoe Kravitz

"Non credo", ha risposto l'attrice quando le è stato chiesto se ci sarà una terza stagione di Big Little Lies, indicando la morte prematura del regista e produttore esecutivo Jean-Marc Vallée come motivo principale. "Abbiamo parlato tanto di fare una terza stagione. Sfortunatamente, Jean-Marc Vallée, il nostro straordinario regista, è morto lo scorso anno, il che è straziante. E non riesco a immaginare di andare avanti senza di lui. Sul serio, era il visionario di quella serie. Perciò, purtroppo, è finita".

HBO non si è mai espressa in un senso o nell'altro sul destino di Big Little Lies, mentre altri membri del cast avevano finora espresso ottimismo circa la possibilità di una terza stagione, con Nicole Kidman che ha parlato addirittura di "una buona idea" in mano all'ideatore David E. Kelley e all'autrice del romanzo da cui la serie è tratta Liane Moriarty. Tuttavia, come spiegato da Kelley lo scorso anno, far combaciare le agende di tutti è un "incubo", in quel momento in particolare, non escludendo però che in futuro le cose possano andare diversamente.